Как хоронят умерших от коронавируса

Министерство здравоохранения страны в пиковые периоды распространения вируса опубликовало рекомендации и четкую инструкцию о том, как следует хоронить людей, погибших после заражения коронавирусом. Несмотря на строгие требования, Министерство здравоохранения Республики Беларусь признает, что свидетельств заражения людей в процессе организации похорон официально не было зафиксировано. Но наличие такой возможности наукой также не было опровергнуто. Чтобы не допустить потенциального заражения, Министерство рекомендует придерживаться названной инструкции.

Правила захоронения

Лицами, которые подвергаются максимальному риску, считаются люди, непосредственно контактировавшие с умершим человеком. Речь идет о работниках морга, ритуальных служб и родственниках покойного. В настоящий момент похоронное бюро Минск и другие организации, оказывающие аналогичные услуги, получили следующие рекомендации:

Полностью соблюдать требования санитарно-эпидемиологического режима для инфекционных патологий в острой форме.

Дезинфицировать тело умершего человека в защитных костюмах с необходимым классом безопасности.

Воздерживаться от процедур бальзамирования и посмертного макияжа. Предоставлять эти услуги только в случае необходимости или по настоянию заказчиков.

Допускается кремация или проведение стандартного захоронения.

Захоронение проводится в день выдачи тела сотрудниками морга;

Доведение количества желающих присутствовать на церемонии прощания до минимального.

Не рекомендуется прикасаться к телу и находиться на расстоянии от него менее одного метра.

По завершении церемоний прощания захоронения тщательно обработать руки , открытые части тела антисептическими средствами.

открытые части тела антисептическими средствами. Не допускать к участию в церемонии прощания детей младшего возраста и лиц старше 60 лет , если ест такая возможность.

если ест такая возможность. Ритуальным грузчикам рекомендуется грузить гроб в катафалк , перемещать его и опускать в могилу исключительно в перчатках и масках , обрабатывать руки антисептическими средствами и ( или) мылом.

Нужно ли выполнять рекомендации

Несмотря на большое количество предостережений и инструкций от Министерства здравоохранения, все они, в настоящее время, носят рекомендательный характер. Ведомство не призывает отказываться от различных культурных и религиозных ценностей людей, живущих в стране. Но Covid-19 по-прежнему остается малоизученным явлением, а механизмы передачи вируса четко не определены. Соблюдение перечисленных мер значительно снизит риски оказаться в числе зараженных. Чтобы меры предосторожности соблюдались неукоснительно, стоит заказать услугу организации похорон «под ключ» в профессиональном бюро ритуальных услуг, работающем круглосуточно на Ольшевского 12. Заявки принимаются на сайте компании и по телефону горячей линии.