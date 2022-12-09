Как хоронят умерших от коронавируса

Правила захоронения
Лицами, которые подвергаются максимальному риску, считаются люди, непосредственно контактировавшие с умершим человеком. Речь идет о работниках морга, ритуальных служб и родственниках покойного. В настоящий момент похоронное бюро Минск и другие организации, оказывающие аналогичные услуги, получили следующие рекомендации:
- Полностью соблюдать требования санитарно-эпидемиологического режима для инфекционных патологий в острой форме.
- Дезинфицировать тело умершего человека в защитных костюмах с необходимым классом безопасности.
- Воздерживаться от процедур бальзамирования и посмертного макияжа. Предоставлять эти услуги только в случае необходимости или по настоянию заказчиков.
- Допускается кремация или проведение стандартного захоронения.
- Захоронение проводится в день выдачи тела сотрудниками морга;
- Доведение количества желающих присутствовать на церемонии прощания до минимального.
- Не рекомендуется прикасаться к телу и находиться на расстоянии от него менее одного метра.
- По завершении церемоний прощания захоронения тщательно обработать руки, открытые части тела антисептическими средствами.
- Не допускать к участию в церемонии прощания детей младшего возраста и лиц старше 60 лет, если ест такая возможность.
- Ритуальным грузчикам рекомендуется грузить гроб в катафалк, перемещать его и опускать в могилу исключительно в перчатках и масках, обрабатывать руки антисептическими средствами и (или) мылом.
Нужно ли выполнять рекомендации
Несмотря на большое количество предостережений и инструкций от Министерства здравоохранения, все они, в настоящее время, носят рекомендательный характер. Ведомство не призывает отказываться от различных культурных и религиозных ценностей людей, живущих в стране. Но Covid-19 по-прежнему остается малоизученным явлением, а механизмы передачи вируса четко не определены. Соблюдение перечисленных мер значительно снизит риски оказаться в числе зараженных. Чтобы меры предосторожности соблюдались неукоснительно, стоит заказать услугу организации похорон «под ключ» в профессиональном бюро ритуальных услуг, работающем круглосуточно на Ольшевского 12. Заявки принимаются на сайте компании и по телефону горячей линии.
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