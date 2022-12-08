На Алтае семьи мобилизованных получат дополнительную поддержку

Дополнительную поддержку окажут контрактникам подразделения «Ирбис», мобилизованным, добровольцам и их семьям.
Военнослужащим будут предоставлять бесплатное социальное обслуживание в социально-реабилитационном отделении республиканского комплексного центра соцобслуживания.
Детей (учащихся 5−11 классов, студентам очных отделений колледжей и техникумов" обеспечат бесплатным горячим питанием.
«Они будут иметь право на бесплатный отдых и оздоровление в регионе», — подчеркивают в указе.
Также детям будут предоставлять места в детских садах в первую очередь, а родителей — освобождать от платы.
Мобилизованные и их семьи смогут бесплатно посещать культурные мероприятия, которые организуют госучреждения, подведомственные Минкульту республики.
Помогут с медицинской реабилитацией на стационарном и амбулаторном этапах, а также профессиональным и дополнительным профессиональным образованием. Окажут содействие в трудоустройстве. Мера относится к детям трудоспособного возраста.
Ранее президент Владимир Путин анонсировал дополнительные выплаты медикам.
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