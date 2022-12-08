10 декабря
﻿
Жизнь

На Алтае семьи мобилизованных получат дополнительную поддержку

В Республике Алтай семьи мобилизованных, добровольцев и контрактников получат дополнительную поддержку. Соответствующие изменения внес в указ глава региона Олег Хорохордин, пишут «Новости Горного Алтая».

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

Дополнительную поддержку окажут контрактникам подразделения «Ирбис», мобилизованным, добровольцам и их семьям.

Военнослужащим будут предоставлять бесплатное социальное обслуживание в социально-реабилитационном отделении республиканского комплексного центра соцобслуживания.

Детей (учащихся 5−11 классов, студентам очных отделений колледжей и техникумов" обеспечат бесплатным горячим питанием.

«Они будут иметь право на бесплатный отдых и оздоровление в регионе», — подчеркивают в указе.

Также детям будут предоставлять места в детских садах в первую очередь, а родителей — освобождать от платы.

Мобилизованные и их семьи смогут бесплатно посещать культурные мероприятия, которые организуют госучреждения, подведомственные Минкульту республики.

Помогут с медицинской реабилитацией на стационарном и амбулаторном этапах, а также профессиональным и дополнительным профессиональным образованием. Окажут содействие в трудоустройстве. Мера относится к детям трудоспособного возраста.

Ранее президент Владимир Путин анонсировал дополнительные выплаты медикам.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость