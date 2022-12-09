Новый год в РАНХиГС: загадай желание

Вы узнаете о направлениях обучения, условиях приёма, количестве бюджетных мест и проходных баллах. Познакомитесь с преподавательским составом, администрацией, студентами филиала и получите ответы на все интересующие вопросы.
Вас ждут экскурсии по академии, фотосессия, приятные сюрпризы и увлекательный новогодний квиз.
В финале мы поделимся важным секретом: как загадать желание, чтобы оно непременно сбылось!
Программа мероприятия:
10.00 — 11.00 — встреча гостей, экскурсии по академии
11.00 — 11.30 — торжественное открытие
11.40 — 12.30 — работа площадок по направлениям:
- «Юриспруденция», «Судебная и прокурорская деятельность
- «Экономика»
- «Психология»
- «Государственное и муниципальное управление»
- «Медиакоммуникации»
12.40 — 13.40 — встреча с руководством Алтайского филиала РАНХиГС
12.40 — 13.40 — новогодний квиз для школьников
Академия распахнёт свои двери для абитуриентов 10 декабря в 11 часов.
Наш адрес: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187, корпуса В и С.
Если вы хотите совершить экскурсию по академии, ждём вас в 10 часов.
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Приглашаем в 3D-тур по академии.
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