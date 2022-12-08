10 декабря
﻿
Жизнь

Освободили знаменитую американскую баскетболистку из российского заключения

Бриттни Грайнер освободили в ходе обмена заключенными между США и Россией, заявили в МВД РФ.

Бриттни Грайнер.
Бриттни Грайнер.
УГМК.

Кто такая Бриттни Грайнер

Грайнер — одна из самых титулованных баскетболисток в мире, которая с 2018 по 2022 год числилась в клубе УГМК (Екатеринбург). За ее плечами победы практически во всех существующих на Земле турнирах.

Дважды она получала золото в Олимпиаде — в Рио-де-Жанейро и в Токио. Побеждала на чемпионате мира. Также занимала первые места в женской НБА, NCAA, Евролиге и российской Суперлиге.

Почему Бриттни Грайнер оказалась в российской тюрьме

Напомним, Бриттни Грайнер задержали 17 февраля 2022 года в московскому аэропорту Шереметьево. 5 марта ее арестовали судом по подозрению в контрабанде наркотических средств в значительном размере (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ).

В ее багаже нашли вейп с каннабисом, запрещенным к ввозу в Россию.

Вину спортсменка не признала, а США и мировая общественность считали Грайнер «незаконно удерживаемой».

На кого обменяли Бриттни Грайнер

8 декабря 2022 стало известно, что баскетболистку обменяли на гражданина России Виктора Бута. В 2012 году суд США приговорил его к 25 годам тюрьмы за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма.

Ранее после продолжительной болезни умер олимпийский чемпион по баскетболу.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость