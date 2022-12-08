Освободили знаменитую американскую баскетболистку из российского заключения

Кто такая Бриттни Грайнер
Грайнер — одна из самых титулованных баскетболисток в мире, которая с 2018 по 2022 год числилась в клубе УГМК (Екатеринбург). За ее плечами победы практически во всех существующих на Земле турнирах.
Дважды она получала золото в Олимпиаде — в Рио-де-Жанейро и в Токио. Побеждала на чемпионате мира. Также занимала первые места в женской НБА, NCAA, Евролиге и российской Суперлиге.
Почему Бриттни Грайнер оказалась в российской тюрьме
Напомним, Бриттни Грайнер задержали 17 февраля 2022 года в московскому аэропорту Шереметьево. 5 марта ее арестовали судом по подозрению в контрабанде наркотических средств в значительном размере (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ).
В ее багаже нашли вейп с каннабисом, запрещенным к ввозу в Россию.
Вину спортсменка не признала, а США и мировая общественность считали Грайнер «незаконно удерживаемой».
На кого обменяли Бриттни Грайнер
8 декабря 2022 стало известно, что баскетболистку обменяли на гражданина России Виктора Бута. В 2012 году суд США приговорил его к 25 годам тюрьмы за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма.
Ранее после продолжительной болезни умер олимпийский чемпион по баскетболу.
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