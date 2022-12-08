Открытие нового катка в Парке спорта А. Смертина

10 декабря в 12:00 состоится открытие нового катка «Льдинка». Это один из самых большых открытых катков на улице за всю историю Парка спорта. Залита большая часть тренировочного футбольного поля, чтобы посетителям было максимально комфортно кататься на большой площади льда. Географически каток легко найти, он располагается между административным корпусом и банкетным залом прямо у главной аллеи парка.

В праздничной программе посетителей катка ждут игры и эстафеты спортивной тематики, конкурсы и подарки, показательное выступление по фигурному катанию и встреча с Дедом Морозом.

Афиша открытия катка «Парка спорта». Архив «Парка спорта».

Прийти на праздничное открытие можно со своими коньками или же взять в аренду в теплом пункте проката. Размерный ряд от от 25 до 46. Для самых неопытных фигуристов есть пингвины помощники.

Приглашаем всех поднять настроение и открыть зимний сезон по адресу: Парк спорта, ул. Энтузиастов 12 В.

Напомним, в Парке спорта есть крытый и открытый каток. Где именно кататься посетители выбирают сами. Температурный режим одинаковый, разве что на крытом катке менее ветрено, а новый открытый в разы больше по размерам.

Режим работы на зимний сезон 2022−2023:

По будням с 12 до 21 часа, суббота и воскресенье с 11 до 22 часов.

Вход со своими коньками на 3 часа: 200 рублей* (стоимость распространяется и на крытый и открытый каток). Детям до 7 лет со своими коньками вход бесплатный.

Прокат коньков на один час: 250 рублей* (открытый каток) и 300 рублей* (крытый каток).

Прокат детских коньков на час (размер 25−33): 150 рублей* (стоимость распространяется и на крытый и открытый каток).

С 1 по 7 января 2023 года на новом открытом катке состоятся бесплатные мастер-классы по фигурному катанию, где любой желающий сможет стать участником проекта «Стань фигуристом за 7 дней»

Подробности можно уточнять в пункте проката по телефону: 22−64−97

* Цены действительны на сезон 2022−2023 г