9 августа
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Жизнь

Пациенты детского туберкулезного санатория отправятся в увлекательное путешествие по Оби

Для 130 ребят сегодняшний день должен стать особенным, так как многие никогда не путешествовали по реке, сообщают Вести Алтай.

Теплоход "Москва-175"
Теплоход "Москва-175"
Министерство транспорта Алтайского края.

Большая часть этих детей - воспитанники детских домов. Это будет самое настоящее приключение, обещают в алтайском отделении Российского детского фонда.

Есть совсем маленькие ребята, поэтому на теплоходе не будет экскурсии с гидом.

Зато запланирована развлекательная программа с конкурсом рисунков, мини-дискотекой и угощением мороженым. У одного из гостей сегодня день рождения и для него приготовлен особенный подарок.

Ранее лето — время детства. Завод «Нортек» устроил праздник для детей с подарками и сладкой ватой

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