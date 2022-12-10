Приметы и традиции на Знамение: о чем стоит помнить 10 декабря

Традиции Знамения
В этот день с самого утра шли в церковь и молились у иконы Божьей Матери «Знамение». У нее просили защиты от всякого врага и ссор в семье, молили о помощи в поиске потерянных вещей.
Люди верили, что 10 декабря Богородица дарует предзнаменование. Поэтому весь день они внимательно прислушивались и присматривались. Важно на Знамение заметить знак свыше и правильно его растолковать.
Также на Знамение можно прогнать все печали с помощью обряда. Для этого нужно проснуться рано утром, не умываясь и не расчесываясь, выйти на улицу и стать к ветру лицом. У ветра просили, чтобы он «выдул» все плохое.
После этого, вернувшись домой, нужно умыться проточной водой, привести себя в порядок, прочитать молитву Божьей Матери, трижды перекреститься и подмести пол в доме.
Что нельзя делать 10 декабря?
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В этот день не стоит шить, вязать и заниматься любым рукоделием.
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Запрещено ругаться, сквернословить и объедаться.
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Без крайней нужды нельзя пользоваться острыми предметами.
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Нельзя пускать в свой дом больных и бедных, чтобы они не оставили свои беды хозяевам жилища.
Приметы Знамения
- Багряная заря — к сильному ветру.
- Коровы сопят и фыркают — к морозу.
- Лес сильно шумит или воробьи весело чирикают — к потеплению.
- Если в декабре поймалась щука с икрой, то апрель будет дождливым.
- Если на небе звезды ярко горят, то будет мороз.
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