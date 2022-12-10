10 декабря
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Жизнь

Приметы и традиции на Знамение: о чем стоит помнить 10 декабря

По народному календарю 10 декабря отмечают Знамение и Романов день. Православная церковь вспоминает христианского подвижника преподобного Романа Антиохийского. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Свечи. Молитва.
Свечи. Молитва.
СС0

Традиции Знамения

В этот день с самого утра шли в церковь и молились у иконы Божьей Матери «Знамение». У нее просили защиты от всякого врага и ссор в семье, молили о помощи в поиске потерянных вещей.

Люди верили, что 10 декабря Богородица дарует предзнаменование. Поэтому весь день они внимательно прислушивались и присматривались. Важно на Знамение заметить знак свыше и правильно его растолковать.

Также на Знамение можно прогнать все печали с помощью обряда. Для этого нужно проснуться рано утром, не умываясь и не расчесываясь, выйти на улицу и стать к ветру лицом. У ветра просили, чтобы он «выдул» все плохое.

После этого, вернувшись домой, нужно умыться проточной водой, привести себя в порядок, прочитать молитву Божьей Матери, трижды перекреститься и подмести пол в доме.

Облака, небо, ветер.
Облака, небо, ветер.
СС0

Что нельзя делать 10 декабря?

  • В этот день не стоит шить, вязать и заниматься любым рукоделием.

  • Запрещено ругаться, сквернословить и объедаться.

  • Без крайней нужды нельзя пользоваться острыми предметами.

  • Нельзя пускать в свой дом больных и бедных, чтобы они не оставили свои беды хозяевам жилища.

Свечи. Церковь. Молитва.
Свечи. Церковь. Молитва.
СС0

Приметы Знамения

  • Багряная заря — к сильному ветру.
  • Коровы сопят и фыркают — к морозу.
  • Лес сильно шумит или воробьи весело чирикают — к потеплению.
  • Если в декабре поймалась щука с икрой, то апрель будет дождливым.
  • Если на небе звезды ярко горят, то будет мороз.

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