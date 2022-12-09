Сборы паралимпийской команды России по лыжным гонкам и биатлону проходят в Белокурихе

С 7 по 25 декабря в Белокурихе 2 на лыжном биатлонном комплексе «Алтайские горы» проводит учебно-тренировочные сборы паралимпийская сборная команда России по лыжным гонкам и биатлону. На сборы приехало 28 человек, это спортсмены, тренеры, сопровождающие. В их числе старший тренер команды по лыжным гонкам Громова Ирина Александровна , старший тренер по биатлону Гладышев Андрей Иванович . Ребята живут в Олимппарке.

Накануне со сборной встретились министра спорта Алтайского края Максим Рябцев и Татьяна Ильюченко председатель комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике, паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам Татьяна побывали у ребят, посмотрели условия тренировок и проживания.

Паралимпийская сборная команда России. Фото предаставлено Управленим печати и массовых коммуникаций.

Татьяна Ильюченко отметила, что для спортсменов созданы достойные условия, что немаловажно для спортсменов — колясочников, а их в составе сборной немало. В этому году из-за отсутствия международных стартов предстоят 4 старта в рамках кубка России. Несмотря на мороз, спортсмены довольны состоянием трассы, снега, место им очень нравится.

В составе сборной как многократные призеры паралимпиады, чемпионы мира Екатерина Румянцева, Алексей Бочинок, Данила Бритик, Наталья Кочерова, Виталий Малышев, Иван Кодлозеров, Юлия Михеева, так и молодые спортсмены.

Паралимпийская сборная команда России. Фото предаставлено Управленим печати и массовых коммуникаций.

Татьяна Ильюченко также отметила, что главный тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам Ирина Громова номинирована на премию «Тренер года», которая пройдет 14 декабря в Москве.