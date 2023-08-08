Школьница в Москве скончалась от передозировки. Что об этом известно

15-летняя школьница скончалась от передозировки наркотическими веществами, которые нашел ее друг на улице, сообщает телеграмм канал Baza .

Днем 6 августа в детскую больницу имени Башляевой зашел взрослый мужчина с 15-летней девочкой на руках. Она была без сознания.

У девочки остановилось сердце, ее экстренно направили в реанимацию, но спасти школьницу не удалось.

В полицию тем временем приехали полицейские и опросили 32-летнего мужчину, который принес погибшую. Он рассказал, что после работы встретился со знакомым и они вместе нашли неизвестное вещество на улице.

Находку решили употребить вместе с подругами, девятиклассницами. Вечером одной из девушек стало плохо, а на следующий день еще хуже — у нее начались судороги, она потеряла сознание.

Тогда мужчина и решил отнести ее в ближайшую больницу.

Предварительная причина смерти девочки — остановка сердца из-за токсического действия неуточненного вещества.

По факту ее смерти в полиции возбудили дело по двум статьям: причинение смерти по неосторожности и сбыт наркотических средств. Ее знакомого задержали прямо в больнице.