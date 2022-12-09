Тайны пещеры: ДНК денисовцев повлияла на иммунитет современных папуасов

Папуасы обязаны до 5% своего генома денисовцам, вымершему виду людей.

Исследователи изучили геномы 56 папуасов. Оказалось, денисовская ДНК напрямую повлияла на иммунную систему папуасов, пишет Газета.Ru.

Результаты работы подтвердили — архаичная ДНК оказала большое влияние на формирование генетического разнообразия и эволюции современных людей и, вероятно, повлияла на многие характеристики людей, унаследовавших денисовскую и неандертальскую ДНК.

Работа опубликована в журнале PLOS Genetics.

Ранее сообщалось о 9 фактах о денисовском человеке, за изучение которого дали Нобелевскую премию. Шведский генетик Сванте Паабо 3 октября получил Нобелевскую премию в области медицины и физиологии за расшифровку генома денисовского человека, останки которого нашли в Алтайском крае.