9 августа
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Жизнь

Тропические ливни, коварные вирусы и федеральные министры. Что произошло в Алтайском крае 8 августа

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 8 августа.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Алтайский край планируют посетить министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
  • В Барнауле подвели итоги конкурса «Лучший товар и лучшая услуга Алтайского края». Чего там только нет: от носков и порошков — до масла, йогуртов, витаминов и консалтинга. Вот полный список победителей.
  • Врачи в Алтайском крае отмечают подъем заболеваемости «коварными» энтеровирусами. Что о них нужно знать и кто в зоне риска, рассказал инфекционист.
  • В Барнауле открыли медовую ярмарку. Там продают более 50 видов товаров, от пыльцы до экосвечей. Ну и сам мед: липовый, гречишный, с манго, малиной и молоком. Смотрите, сколько все это стоит.
  • В России в ближайшие дни ожидаются тропические ливни. Вероятно, Алтайскому краю тоже «достанется».
  • Игра в городки, спецмаршрутки, корова у «Разноторга» — все это из истории барнаульского ВРЗ. Почитайте, чем известен один из старейших микрорайонов города.
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