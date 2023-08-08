Тропические ливни мощной стеной пройдут по Сибири в ближайшее время

"Под раздачу" попала и Сибирь с ее теплой августовской погодой.

Так, 9 и 10 августа тропические ливни возможны в иркутской области, Красноярском крае, Туве, указывает URA.RU. Вполне вероятно, что "достанется" и Новосибирской области с Алтайским краем.

«Тропические ливни — интенсивные дожди, с крупными каплями. За короткое время выпадает большое количество осадков. За час 30 миллиметров.

Ранее спутники зафиксировали предвестники необычного явления, которые окажут негативное воздействие для жителей всей планеты. Получены спутниковые снимки Земли, на которых видно, что весь экватор "усыпан" красными пятнами. Это свидетельствует о том, что в скором времени начнутся глобальные изменения - на различных континентах планеты. От мощных затяжных ливней до аномальной засухи.

Черный ящик

Также сообщалось, что на случай глобальной катастрофы установят "черный ящик Земли" размером с автобус. Это гигантский самописец с информацией о нынешней цивилизации, которая будет записываться на случай глобальной катастрофы и исчезновения большей части человечества.

Записи будут фиксировать замеры температур на суше и на море, данные об окислении океанов, содержании углерода в атмосфере, исчезновении видов живых существ, изменениях суши, а также о численности населения, военных расходах стран и потреблении электричества.

Гигантский гаджет будет записывать заголовки новостей, посты соцсетей и сообщения с международных конференций по климату.