У экс-замгубернатора сибирского города арестовали имущество на 270 млн рублей

В рамках расследования уголовного дела о растрате бюджетных средств арестовали имущество бывшего вице-губернатора Томской области Юрия Гурдина на 270 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК по региону.

Бывшего чиновника арестовали 13 июля и продлили его арест до 19 декабря.

Приставы также взяли под арест и его недвижимое имущество — земельные участки и квартиры.

Как стало известно, в период с август 2020 по ноябрь 2021 Гурдин руководил действиями директора одного из фондов Томской области для совершения растраты не менее 70 млн рублей. Деньги были выделены из областного бюджета в рамках нацпроекта «Образование».

По версии следствия, фонд, через который произвели растрату, был создан в 2016 году для привлечения инвестиций в Томскую область.

Он должен был заниматься формированием положительного инвестиционного имиджа региона, развивать международные связи в экономике, науке, технике, а также образованием в других областях.

Также на Гурдина возбуждено второе уголовное дело за подозрение в использовании двух поддельных дипломов томских университетов, при устройстве на работу в администрацию Томской области.

Ранее стало известно, что по делу сына экс-главы РЖД норвежский суд вынес решение.