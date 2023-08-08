В детских лагерях на Алтае нашли санитарные нарушения

Руководство детских лагерей в Республике Алтай привлекли к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха несовершеннолетних, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Летом прокуратура Усть-Коксинского района вместе с сотрудниками Роспотребнадзора проверили более десятка детских лагерей. У них появились вопросы к условиям воспитания, отдыха и оздоровлению детей. Однако надзорное ведомство не указало, в чем конкретно выражались нарушения.

После проверок к ответственности привлекли 10 должностных лиц. Их оштрафовали в общей сумме на 15 тыс. рублей.

Одному из руководителей вынесли представление из-за "недостаточной организации досуга детей".

Нарушения уже устранили, а программу организации отдыха несовершеннолетних скорректировали.