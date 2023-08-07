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Жизнь

Визит министра, Евдокимов и внезапные заморозки. Что произошло в Алтайском крае 7 августа

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 7 августа.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Синоптики Гидрометцентра предупредили, что уже в августе в Алтайском крае возможны ночные заморозки до -2 градусов.
  • Министр экономического развития России Максим Решетников побывал с официальным визитом на Алтае и заявил, что «Белокуриха Горная» может получить статус особой экономической зоны.
  • У алтайских грибников начался сезон лисичек, которых в этом году очень много. Смотрите, где их можно купить и по каким ценам.
  • 19 лет назад, в 2004 году, в Барнауле задумали построить небоскребы за миллионы долларов с садами на крыше и пентхаусами. С воплощением замысла что-то пошло не так. Но вот какими были планы.
  • Градостроительный совет Барнаула рассмотрел эскизы пяти новых зданий. 12-этажная свечка санатория-профилактория, «ретро-футуризм» и прочее — в нашем обзоре.
  • Сегодня, как и каждое 7 августа вот уже 18 лет, жители Алтайского края вспоминают трагическую гибель Михаила Евдокимова. Почитайте, за что так любили народного губернатора и как он чувствовал себя в «политическом котле».
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