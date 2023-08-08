9 августа
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Жизнь

Забытые городки, пасущаяся корова и спецмаршрутка. Что мы знаем о ВРЗ — одном из старейших микрорайонов Барнаула

У кого-то барнаульский ВРЗ ассоциируется с “неспокойной славой” и старыми домами, похожими на особняки, у других — со Старым мостом и спорткомплексом, на котором играют в городки. Altapress.ru рассказывает, с чего начинался этот микрорайон.

1980-е года. Вагоноремонтный завод (ул.Водопроводная, 122).
1980-е года. Вагоноремонтный завод (ул.Водопроводная, 122).
Барнаул. Юбилейные даты

  • Микрорайон ВРЗ ограничивается Комсомольским проспектом и улицами Водопроводная, Парфенова, Амурский 1-й проезд. Красносельская, Карла Маркса, Фабричная, Коммунальная, бульвар 9 Января и Ленская.

  • Микрорайон получил свое название от расположенного в нем Барнаульского вагоноремонтного завода. Предприятие появилось еще в 1917 году, сначала — как железнодорожные мастерские.

Строительство малярного отделения вагоно-сборочного цеха ВРЗ, 1971 год.
Строительство малярного отделения вагоно-сборочного цеха ВРЗ, 1971 год.
Барнаул. Юбилейные даты
Спорткомплекс ВРЗ с видом на водонапорную башню, дата фото не указана.
Спорткомплекс ВРЗ с видом на водонапорную башню, дата фото не указана.
Барнаул. Юбилейные даты
1910-е года. Бетонный корпус паровозного цеха железнодорожных мастерских.
1910-е года. Бетонный корпус паровозного цеха железнодорожных мастерских.
Барнаул. Юбилейные даты

  • Первые дома в районе ВРЗ строили вместе с заводом, для его работников. Сейчас застройка большей части микрорайона представлена старым жилым фондом и частным сектором.

  • На территории Барнаульского вагоноремонтного завода располагается водонапорная башня. Ее построили к 1915 году специально для завода, поскольку строительство и функционирование железной дороги требовало больших объемов воды.

  • Самый большой магазин на ВРЗ — “Разноторг”. Кстати, раньше к нему по выходным ходила специальная маршрутка с площади Октября.

  • На ВРЗ с берега Оби можно увидеть остров Побочень, Барнаульский элеватор и ЖК “Аквамарин”. А если посмотреть на Старый мост, то за ним можно увидеть Гребной канал, а еще дальше — Новоалтайск.

Микрорайон ВРЗ.
Микрорайон ВРЗ.
Дарья Беркетова

  • Интересный факт: поздно вечером 19 октября 2017 года около магазина “Разноторг” мирно паслась корова.

  • На ВРЗ есть спортивный комплекс, на котором играют не только в футбол, но и в почти забытые многими городки.

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