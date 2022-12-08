10 декабря
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Автоновости

Что за «британскую малышку» продают за 650 тыс. рублей в Барнауле

Mini Hatch 2005 года выпуска с британским флагом на руле продают за 650 тыс. рублей в Барнауле. Объявление размещено на drom.ru.

Mini Hatch 2005 года выпуска за 650 тыс. рублей
Mini Hatch 2005 года выпуска за 650 тыс. рублей
Drom.ru

Mini Hatch попал на Алтай из Лондона. Его собрали там в 2005 году. С тех пор только британский флаг на руле напоминает автомобилю о родине.

Компактная машина удобна для манеров на городских дорогах. Салон вмещает четыре человека. Объем багажника составляет 150 л.

Кузов выкрашен в два цвета — серебристый и черный. Капот посередине пересекают две полосы. Салон отделан материалом, похожим на кожу.

«Британская малышка» довольно шустрая. Ее максимальная скорость — 200 км/ч, а разгоняется она за 10 секунд.

У Mini Hatch бензиновый двигатель на 1,6 л, мощностью 116 лошадиных сил, а коробка передач — вариатор. По паспорту, он расходует в городе 6,7 л, а на трассе — 5 л.

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