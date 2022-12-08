Что за «британскую малышку» продают за 650 тыс. рублей в Барнауле

Mini Hatch попал на Алтай из Лондона. Его собрали там в 2005 году. С тех пор только британский флаг на руле напоминает автомобилю о родине.
Компактная машина удобна для манеров на городских дорогах. Салон вмещает четыре человека. Объем багажника составляет 150 л.
Кузов выкрашен в два цвета — серебристый и черный. Капот посередине пересекают две полосы. Салон отделан материалом, похожим на кожу.
«Британская малышка» довольно шустрая. Ее максимальная скорость — 200 км/ч, а разгоняется она за 10 секунд.
У Mini Hatch бензиновый двигатель на 1,6 л, мощностью 116 лошадиных сил, а коробка передач — вариатор. По паспорту, он расходует в городе 6,7 л, а на трассе — 5 л.
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