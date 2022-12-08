«Дождались». Проезд в общественном транспорте подорожал до 30 рублей в сибирском регионе

Проезд подорожает в автобусах, трамваях и троллейбусах.
Сейчас тариф на проезд в трамвае и троллейбусе в Новосибирске составляет 25 рублей, в автобусе 26 рублей.
Такая цена ниже, чем в большинстве сибирских городов до ежегодного изменения стоимости проезда: в Красноярске (28 и 32 рубля соответственно), в Омске и Кемерове (30 рублей), в Тюмени (29 рублей), в Барнауле (28 рублей).
Повышение стоимости власти объяснили ростом затрат, которые входят в себестоимость проезда. Речь идет о горючем, зарплате сотрудников транспорта, электроэнергии и ремонте капитальном, а также текущем.
Теперь тарифы пересмотрят не раньше 24 декабря 2023 года.
Ранее стало известно, что новую стоимость проезда в общественном транспорте определили в Барнауле.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!