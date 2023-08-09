Коммунальные долги в Алтайском крае выросли на сотни миллионов рублей

За коммунальные услуги в Алтайском крае платят менее аккуратно, чем в среднем по стране. При этом непосредственным поставщикам ресурсов местные жители платят охотнее, чем в целом по стране, а вот управляющим компаниям отдавать свои деньги совсем не любят. Подробности — в материале altapress.ru.

Долги по коммуналке

Долги населения Алтайского края за коммунальные услуги по итогам первого квартала 2023 года выросли на 10,3% по сравнению с предыдущим годом. В абсолютных значениях сумма увеличилась более чем на 600 млн рублей и достигла 6,56 млрд.

Так гласят данные, предоставленные крайстатом по запросу altapress.ru. При этом рост коммунальных долгов — тенденция общероссийская, однако в целом по стране они увеличились только на 8,2%. Это следует из сведений Росстата, опубликованных ранее «Известиями».

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Ресурсоснабжающие организации

Долг жителей Алтайского края перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) вырос на 10,8%, тогда как в целом по стране рост оказался в полтора раза больше и составил +15,8%. В абсолютном значении задолженность в крае превысила 5,41 млрд рублей.

При этом, несмотря на то, что ситуация на Алтае лучше, чем в среднем по РФ, налицо явное ускорение роста задолженности в регионе. Годом ранее он составлял +2,8%. То есть, в текущем году долги перед РСО в Алтайском крае начали копиться почти вчетверо быстрее, чем в предыдущем.

Яровская ТЭЦ. Минпромэнерго АК.

Управляющие компании

Что касается платежей управляющим компаниям (УК), то в России долг перед ними сократился на 1,2%. В Алтайском же крае он, наоборот, увеличился на 7,6%, превысив 1,14 млрд рублей. Впрочем, тенденция эта все равно положительная — в прошлом году рост составлял +8,1%.