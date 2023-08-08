Опрос. 40% алтайских директоров считают влияние санкций на их предприятие скорее негативным

40% директоров предприятий Алтайского края считают, что антироссийские санкции воздействуют на их бизнес отрицательно или скорее отрицательно. Положительное воздействие отметили в восемь раз меньше руководителей, следует из последнего опроса, опубликованного минэкономразвития края . За время, прошедшее с момента введения первых санкций, сократилось количество и той, и другой группы. А вот число тех, кто затруднился ответить, возросло в два раза.

2022 год: больше половины восприняли негативно

Минэкономразвития края с начала 2022 года публикует ежеквартальные опросы директоров алтайских компаний - исследуют условия деловой среды, общее состояние и динамику предприятий. Влияние санкций - один из вопросов руководителям.

Больше всего отрицательных оценок влиянию санкций зафиксировал опрос, сделанный по итогам первого квартала 2022 года. Тогда треть руководителей (32%) отметили их негативное воздействие на деятельность их предприятия. Еще 28 % оценили влияние как «скорее отрицательное».

Итого - 60%. В этом опросе приняли участие руководители 103 предприятий.

Начало 2022 года. Результаты опроса руководителей предприятий Алтайского края. econom22.ru

2023 год: отрицательных ответов стало меньше

Этот же опрос раскрывает и причины таких оценок (по крайней мере, отчасти). Так, 87% опрошенных отметили рост закупочных цен, 46% - снижение прибыли. О проблемах с поставками сырья и оборудования из-за границы говорили предприятия-импортеры.

Но в дальнейшем ситуация стабилизировалась, руководители адаптировались. Возможно, поэтому отрицательных ответов стало меньше.

Так, во втором квартале 2023 года лишь 23% руководителей отметили негативное воздействие санкций на их предприятие, еще 17 % – скорее отрицательное. Тем не менее в сумме это по-прежнему довольно много - 40%, хотя и на треть меньше, чем сразу после введения первых санкций.

2023 год. Результаты опроса руководителей предприятий Алтайского края. econom22.ru

От 2022-го к 2023-му: положительные оценки сократились

В этот же период изменилось и количество тех, кто, наоборот, считал воздействие санкций на свое предприятие положительным. В первом исследовании таких было 10% - то есть по факту 10 человек.

А по итогам второго квартала 2023 года положительное влияние санкций отметили лишь 5% директоров.

Впрочем, на этот раз на вопросы ответили больше респондентов - 132 руководителя. Поэтому количество поставивших «плюсик» санкциям ненамного меньше - 6-7 человек.

Налоги. Деньги. Pixabay.com

Неопределившихся стало больше

Интересно, что за это время росло количество тех, кто затруднился ответить на вопрос о воздействии санкций: от 15% по итогам первого квартала 2022 года до 35% по итогам второго квартала 2023-го.

То есть каждый третий опрошенный директор либо не смог, либо не захотел дать оценку влиянию санкций на его бизнес.

Добавим к этому, что, несмотря на всю неопределенность, 95% опрошенных топ-менеджеров алтайских предприятий в 2023 году все же продолжили инвестировать в развитие своего бизнеса.

При этом условия инвестиционного климата удовлетворили 59% директоров, 6% сочли их благоприятными, а 30%, наоборот, неудовлетворенными. Количество недовольных возросло к уровню первого квартала 2023 года на 10%.

Налоги. Бизнес. Расчеты. Pixabay.com

О чем еще сказали руководители алтайских предприятий

(опрос итогов второго квартала 2023 года)

63% удовлетворены деловым климатом, 26% не удовлетворены, 10% назвали его благоприятным.

48% отметили рост закупочных цен во втором квартале 2023 года.

39% считают, что закупочные цены будут расти и в третьем квартале, 21% прогнозируют снижение.

38% отметили снижение прибыльности бизнеса, 22% - увеличение, 37% - сохранение на уровне первого квартала.

30% респондентов прогнозируют снижение прибыли в третьем квартале 2023 года, 24% - увеличение, 43% - сохранение на уровне второго квартала.

29% ожидают увеличение спроса на продукцию в третьем квартале 2023 года, 26% - снижение, 44% - сохранение на уровне второго квартала.

67% руководителей предприятий считают, что официальное значение инфляции в Алтайском крае не отражает реальную динамику цен на товары (работы, услуги).

Уровень инфляции, по мнению руководителей, составил 27,4%, официальные данные на июнь 2023 года - 3,18% (к декабрю 2022-го).