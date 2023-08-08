Опрос. 40% алтайских директоров считают влияние санкций на их предприятие скорее негативным

2022 год: больше половины восприняли негативно
Минэкономразвития края с начала 2022 года публикует ежеквартальные опросы директоров алтайских компаний - исследуют условия деловой среды, общее состояние и динамику предприятий. Влияние санкций - один из вопросов руководителям.
Больше всего отрицательных оценок влиянию санкций зафиксировал опрос, сделанный по итогам первого квартала 2022 года. Тогда треть руководителей (32%) отметили их негативное воздействие на деятельность их предприятия. Еще 28 % оценили влияние как «скорее отрицательное».
Итого - 60%. В этом опросе приняли участие руководители 103 предприятий.
2023 год: отрицательных ответов стало меньше
Этот же опрос раскрывает и причины таких оценок (по крайней мере, отчасти). Так, 87% опрошенных отметили рост закупочных цен, 46% - снижение прибыли. О проблемах с поставками сырья и оборудования из-за границы говорили предприятия-импортеры.
Но в дальнейшем ситуация стабилизировалась, руководители адаптировались. Возможно, поэтому отрицательных ответов стало меньше.
Так, во втором квартале 2023 года лишь 23% руководителей отметили негативное воздействие санкций на их предприятие, еще 17 % – скорее отрицательное. Тем не менее в сумме это по-прежнему довольно много - 40%, хотя и на треть меньше, чем сразу после введения первых санкций.
От 2022-го к 2023-му: положительные оценки сократились
В этот же период изменилось и количество тех, кто, наоборот, считал воздействие санкций на свое предприятие положительным. В первом исследовании таких было 10% - то есть по факту 10 человек.
А по итогам второго квартала 2023 года положительное влияние санкций отметили лишь 5% директоров.
Впрочем, на этот раз на вопросы ответили больше респондентов - 132 руководителя. Поэтому количество поставивших «плюсик» санкциям ненамного меньше - 6-7 человек.
Неопределившихся стало больше
Интересно, что за это время росло количество тех, кто затруднился ответить на вопрос о воздействии санкций: от 15% по итогам первого квартала 2022 года до 35% по итогам второго квартала 2023-го.
То есть каждый третий опрошенный директор либо не смог, либо не захотел дать оценку влиянию санкций на его бизнес.
Добавим к этому, что, несмотря на всю неопределенность, 95% опрошенных топ-менеджеров алтайских предприятий в 2023 году все же продолжили инвестировать в развитие своего бизнеса.
При этом условия инвестиционного климата удовлетворили 59% директоров, 6% сочли их благоприятными, а 30%, наоборот, неудовлетворенными. Количество недовольных возросло к уровню первого квартала 2023 года на 10%.
О чем еще сказали руководители алтайских предприятий
(опрос итогов второго квартала 2023 года)
- 63% удовлетворены деловым климатом, 26% не удовлетворены, 10% назвали его благоприятным.
- 48% отметили рост закупочных цен во втором квартале 2023 года.
- 39% считают, что закупочные цены будут расти и в третьем квартале, 21% прогнозируют снижение.
- 38% отметили снижение прибыльности бизнеса, 22% - увеличение, 37% - сохранение на уровне первого квартала.
- 30% респондентов прогнозируют снижение прибыли в третьем квартале 2023 года, 24% - увеличение, 43% - сохранение на уровне второго квартала.
- 29% ожидают увеличение спроса на продукцию в третьем квартале 2023 года, 26% - снижение, 44% - сохранение на уровне второго квартала.
- 67% руководителей предприятий считают, что официальное значение инфляции в Алтайском крае не отражает реальную динамику цен на товары (работы, услуги).
- Уровень инфляции, по мнению руководителей, составил 27,4%, официальные данные на июнь 2023 года - 3,18% (к декабрю 2022-го).
Кто проводит опросы
Ежеквартальное исследование мнений руководителей хозяйствующих субъектов, экспертов в области экономики и финансов Алтайского края проводит краевое автономное учреждение «Центр экономической и социальной информации».
Опрашивают руководителей предприятий различных отраслей: розничной торговли, сельское хозяйства, производства пищевых продуктов и производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования и других.