9 августа
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Экономика

По ком звонит ипотека. Почему жилье в новостройках покупают все меньше и как кредитуют «малоэтажку»

Ипотечный рынок принес в 2023 году неприятный сюрприз для строителей: интерес заемщиков сместился в сторону вторичного жилья, а доля квартир в новостройках, приобретаемых на кредиты, резко просела. Более того, банки отмечают растущий интерес к покупке в ипотеку частных домов, в том числе строящихся, и это тоже может отнять у застройщиков многоквартирного жилья клиентов. Рассказываем о новых тенденциях на этом рынке в Алтайском крае.

Кредит, недвижимость.
Кредит, недвижимость.
maxxyustas/depositphotos

Вера в стабильность

Динамика ипотеки в последние полтора года напоминает кривую спроса на рабочую силу. После начала спецоперации - обвал, затем подъем, небольшой спад осенью, и снова динамичный рост.

Очевидно, заемщики (как, впрочем, и работодатели) поверили в долгосрочную стабильность экономики. За первые шесть месяцев текущего года жители края взяли ипотеку на 35,3 млрд рублей, что больше не только провального 2022 года (19,5 млрд), но и рекордного 2021-го (30,5 млрд).

Правда, по количеству кредитов рекорд 2021 года еще не побит: тогда за первое полугодие в Алтайском крае было выдано 15,4 тыс. ипотек, за шесть месяцев текущего года - 12,4 тыс.

Страсти по ипотеке не охладило даже июльское повышение ключевой ставки ЦБ с 7,5 до 8,5% - ее величина напрямую влияет на стоимость ипотеки в коммерческих банках. Напротив, спрос в июле оказался выше, чем в июне: в Алтайском крае объем выданных ипотек возрос на 13% (к июню), количество - на 250 штук.

Объем ипотечных жилищных кредитов за первое полугодие в 2019-2023 годах (в млрд. рублей).
Объем ипотечных жилищных кредитов за первое полугодие в 2019-2023 годах (в млрд. рублей).
Altapress.ru

Объяснение этому, конечно, простое: люди спешили взять кредит до повышения банковских ставок. Но если говорить о будущем, резкое сокращение спроса на покупку жилья все же маловероятно.

И потому, что рост банковских ставок незначительный - плюс 0,2-0,8 процентных пункта. И потому, что население за это время научилось грамотно снижать нагрузку на личный бюджет.

Ценовое ралли

Во-первых, заемщики стали все больше растягивать срок кредитования. Если в мае 2020 года жители Алтайского края брали ипотеку в среднем на 17 лет (208 месяцев), то в мае 2023-го – уже на 24 года (287 месяцев), по данным ЦБ.

Психологически кабала на 24 года – серьезное испытание. Однако удлинение срока позволило уменьшить ежемесячный платеж по кредиту, став естественной реакцией на рост цен. А после старта весной 2020 года программы «Ипотека в новостройке с господдержкой» жилье стало быстро дорожать.

Так, по данным аналитического портала «СберИндекс», сформированным по фактическим сделкам, за три года (июнь 2020 года-июнь 2023-го) квадратный метр первички в Алтайском крае подорожал с 48,6 тыс. рублей до 95,9 тыс., то есть вдвое.

Новостройка.
Новостройка.
Altapress.ru

Во-вторых, заемщики отдавали предпочтение льготным программам, по которым процентные ставки ниже - ведь их субсидирует государство. Людей не смущало даже то, что покупать приходилось жилье без отделки, на что требовались дополнительные деньги. Госпрограммы в некоторых банках и сегодня остаются самыми востребованными.

«70% по объемам выдач ипотеки в 2023 году имеют программы с государственной поддержкой: госпрограмма-2020, семейная ипотека, ИТ- ипотека, - рассказал, например, Владислав Тюнин, руководитель центра ипотечного кредитования банка «Открытие» в Алтайском крае.

И, в-третьих, жители края стали покупать все больше малогабаритных и более дешевых квартир. А строители все больше их предлагать.

Так, из 11 996 квартир в многоэтажных домах, которые строятся в Алтайском крае в настоящее время, 37% - однокомнатные, еще 40% - двушки, следует из данных Дом.рф. При этом 373 квартиры (3%) в строящихся домах даже меньше 25 «квадратов».

Кредит. Ипотека. Покупка дома.
Кредит. Ипотека. Покупка дома.
CC0

Востребованная вторичка

Между тем, в 2023 году стал меняться спрос на тип жилья, приобретаемого в ипотеку. И это неприятная новость для застройщиков, бизнес-модель которых напрямую зависит от денежных потоков ипотечников.

В банках сообщили о заметном росте интереса к вторичному жилью, несмотря на то, что ставки по ипотеке на такое жилье выше - они рыночные, а не льготные.

«Интерес клиентов прочно сместился в сторону вторичного жилья ввиду более гибкого ценообразования на этом рынке и возможности вселиться в новое жилье сразу после покупки. Во втором квартале такие объекты составляли 77% в наших сделках в регионе», - констатирует Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

Многоквартирный дом.
Многоквартирный дом.
Михаил Хаустов

Об этой же тенденции сообщили и в банке «Акцепт». «Жители сибирских городов все больший интерес проявляют к жилью на вторичном рынке: более 80% сделок. Наблюдается стабильный спрос на все категории вторичной недвижимости», - рассказала Марина Красноруцкая, директор допофиса "Барнаульский" банка «Акцепт».

Домашняя работа

Более того, в текущем году ипотека зашла в сектор индивидуального жилищного строительства, который до сих пор не интересен большинству крупных застройщиков.

Интерес к жизни на своей земле, разумеется, был стабильным и без ипотеки. К примеру, в 2022 году больше половины введенного жилья (470 тыс. кв. метров, или 51%) составили индивидуальные дома.

В 2023 году в кредитовании частных домов стали участвовать банки, и это подогрело к ним интерес. В «Открытии» начали кредитовать готовые жилые дома по госпрограмме-2020, семейной и ИТ-ипотеке. Правда, пока существенного роста объемов ипотеки за счет этого банк не видит.

Малоэтажка. Коттеджи.
Малоэтажка. Коттеджи.
Анна Зайкова

«Востребованность есть, запросы на покупку дома по этим программам поступают практически ежедневно, но основная проблема – это застройщики (преимущественно, частные) и продавцы этих домов», - говорит Владислав Тюнин.

Эксперт дает этому такое объяснение: в большинстве случаев продавцы и застройщики частных домов не подходят под требования государства к документальному оформлению постройки и сдачи в эксплуатацию. Но ситуация уже меняется.

«Сейчас активно выходят на рынок компании, занимающиеся строительством частных домов. И вот они, понимая все требования, строят объекты в соответствии с ними. Именно строительство дома под госпрограммы становится актуальным на рынке. Но пока банк «Открытие» только прорабатывает программы на строительство частных домов. Возможность старта в текущем году рассматривается», - добавил Тюнин.

Малоэтажка. Коттеджи.
Малоэтажка. Коттеджи.
Анна Зайкова

А в ВТБ считают, что именно развитие кредитования покупки частных домов стало одной из причин роста рынка "малоэтажки".

«Видя интерес к такому виду недвижимости, весной ВТБ перезапустил программу кредитования индивидуального жилья хозспособом (своими силами), в рамках программы ипотеки с господдержкой «для всех» по льготной ставке. Залогом выступает земельный участок, а после постройки – сам дом», - объяснил Дмитрий Горбунов.

Так или иначе, на 1 июля уже 62% введенного в эксплуатацию жилья в Алтайском крае – частные дома.

Сохраняем оптимизм

Ну а теперь – немного о будущем ипотеки. Банки рассчитывают, что спрос не сократится, и для этого всячески завлекают клиентов – вводят новые программы и расширяют условия старых.

Ипотека.
Ипотека.
Из архива редакции.

Банк «Акцепт», к примеру, запустил в этом году ипотеку на парковку закрытого типа (на вторичном рынке) и ввел спецусловия для покупки жилья в новосибирском жилкомплексе класса люкс. «Нас вдохновляют итоги первого полугодия, мы с оптимизмом смотрим в будущее», - говорит Марина Красноруцкая.

В ВТБ ввели возможность выбрать размер дисконта к ипотечной ставке, внеся единовременный платеж (что позволяет снизить величину ставки и ежемесячный платеж), а также перезапустили кредитование под залог имеющейся у будущего заемщика недвижимости.

«Этот продукт позволяет оперативно приобрести недвижимость клиентам, которые не успели накопить на первый взнос по ипотеке», - объяснил Дмитрий Горбунов.

Аналитики ВТБ полагают, что объем ипотечных кредитов, выданных в 2023 году, на 29% превысит результат прошлого года и на 9% опередит рекордные продажи 2021 года. Оптимизм коллег разделяет и Владислав Тюнин. «Рынок активен, застройщики строят и продают новые жилые комплексы, государство поддерживает отрасль, оптимизируя программы и оставляя ипотеку доступной для граждан», - говорит он.

Кредит. Документы. Платеж.
Кредит. Документы. Платеж.
СС0

Однако в государстве все громче звучат предложения переформатировать льготные программы, потому что в их нынешнем виде они привели к искажениям на рынке.

Стимулирование рождаемости

Вопрос этот обсуждался в Госдуме, и вот почему. Рост цен на жилье давно съел всю экономию, которую поначалу давали льготные ставки. И он свел на нет социальную функцию маткапитала, считает зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко.

Государство не успевает его проиндексировать адекватно росту цен. «Затраты бюджета растут, а купить можно меньше», - цитирует его «Российская газета».

Слова депутата подтверждает и ситуация в Алтайском крае. До запуска «ипотеки с господдержкой», в апреле 2020 года, на маткапитал можно было купить 9,6 кв. метров жилья. В июне 2023 года – только 6 кв. метров (при расчете «СК» взял маткапитал на первого ребенка).

Демография.
Демография.
Pixabay.com

Депутат предложил вместо нескольких льготных программ создать одну, но адресную. Сегодня госпрограммы не дает четких стимулов для повышения рождаемости, а с демографией в стране плохо. Скажем, установить, что с рождением ребенка ставка по ипотеке снизится, а при рождении третьего обнулится - это, как вы поняли, пока только идея.

Впрочем, до президентских выборов, которые ожидаются в марте 2024 года, радикальных изменений не предвидится. К тому же, с учетом переориентации заемщиков на вторичное жилье, необходимость что-то менять в ипотечных госпрограммах, возможно, отпадет сама собой.

А вот строителям, вероятно, придется придумывать, как снова привлечь людей в новостройки - в противном случае отрасль ждет стагнация.

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