9 августа
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Экономика

Влияние ослабления рубля на цены оценили эксперты

О потенциальном влиянии ослабления российского рубля на динамику инфляции в России сообщается в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе».

Сбережения. Деньги. Заработок.
Сбережения. Деньги. Заработок.
ru.freepik.com

Падение курса нацвалюты примерно на 30% по отношению к доллару и евро с начала года может добавить к росту потребительских цен от 1,5 до 3 процентных пунктов, указывает Газета.Ru.

Аналитики прогнозируют — инфляция на продукты питания составит 4,8%, непродовольственные товары на 6,4%.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что колебание курса рубля на бирже не угрожает финансовой стабильности валюты.

По его словам, в Кремле не увидели угрозы для стабильности страны. Также Песков заявил, что ситуация обстоит лучше, чем ожидалось.

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