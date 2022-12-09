10 декабря
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Драка за подушку Башарова и Домниной, волшебство Медведевой и падение Тотьмяниной: фото самых драматичных моментов девятого выпуска «Ледникового периода»

В субботу, 10 декабря, в эфире Первого канала выйдет очередной выпуск шоу «Ледниковый период. Снова вместе». До финала сезона осталось совсем немного. В девятом выпуске герои будут танцевать на льду под шедевры классической музыки. Зрителей ждёт очень драматичный выпуск — будут и триумфы, и падения, и овации.

"Ледниковый период". Девятый выпуск.
"Ледниковый период". Девятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

Сезон подходит к своему логическому завершению. И хотя где-то на серверах аппаратных Первого канала уже хранятся записи с финалом проекта, нам ещё предстоит увидеть минимум четыре выпуска.

Положение дуэтов после четырёх прокатов личного турнира

1−3. Оксана Домнина — Марат Башаров — 48.0

1−3. Елизавета Арзамасова — Никита Кацалапов — 48.0

1−3. Евгения Медведева — Фёдор Федотов — 48.0

4−6. Дарья Мороз — Максим Маринин — 47.90

4−6. Елена Ильиных — Егор Бероев — 47.90

4−6. Виктория Синицина — Иван Скобрев — 47.90

7. Валерия Ланская — Роман Костомаров — 47.80

8. Татьяна Волосожар — Вячеслав Чепурченко — 47.68

9. Татьяна Тотьмянина — Иван Колесников — 47.66

10. Регина Тодоренко — Александр Энберт — 47.52

11. Алла Михеева — Иван Букин — 47.42

12. Наталья Подольская — Дмитрий Соловьев — 47.24

В девятой программе к уже знакомым членам жюри Татьяне Тарасовой и Татьяне Навке присоединятся телеведущая Юлия Барановская, певица Глюкоза и шоумен Тимур Родригез.

&quot;Ледниковый период&quot;. Девятый выпуск.
«Ледниковый период». Девятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

Авторитетный тренер снова вернулась в состав жюри и была в гораздо лучшем расположении духа, чем в прошлый раз. Похвала и высокие баллы были тому доказательством.

&quot;Ледниковый период&quot;. Девятый выпуск.
«Ледниковый период». Девятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Девятый выпуск.
«Ледниковый период». Девятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Девятый выпуск.
«Ледниковый период». Девятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Девятый выпуск.
«Ледниковый период». Девятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

Егор Бероев и Елена Ильиных катались под романс Каварадосси из оперы «Тоска». Бероеву для образа романтичного художника стилисты наклеили волнистые волосы по плечи. «Егор, как вам удалось отрастить такие волосы?» — поинтересовалась Алина Загитова, которая в этот раз была соведущей Ягудина. «Нет, что вы, мне одолжил их Илья, и мне придётся их вернуть», — отшутился актёр.

&quot;Ледниковый период&quot;.
«Ледниковый период».
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;.
«Ледниковый период».
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;.
«Ледниковый период».
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Девятый выпуск.
«Ледниковый период». Девятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

Постоянно удивляющие публику новыми фигурами Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко выступали под музыку Джакомо Пуччини в «голых» костюмах воздушных акробатов, и сразили своим номером абсолютно всех членов жюри. «Не помню, чтобы здесь на „Ледниковом“ было что-то подобное, — призналась Татьяна Навка. — Ощущение, что вы работали над номером полгода, а не неделю».

&quot;Ледниковый период&quot;. Девятый выпуск.
«Ледниковый период». Девятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Девятый выпуск.
«Ледниковый период». Девятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Девятый выпуск.
«Ледниковый период». Девятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

Алла Михеева с Иваном Букиным катались под мелодию Experience, Алексей Ягудин прокомментировал их выступление: «Танец, наверное, о том, как много значит детство в жизни любого человека, и это посыл каждому из нас». Однако прокат судей тоже не впечатлил. Юлия Барановская решила быть объективной и сказала, что предыдущие номера были гораздо круче, но попыталась смягчить пилюлю: «Но вы классные, захотелось обратно в песочницу».

&quot;Ледниковый период&quot;. Девятый выпуск.
«Ледниковый период». Девятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Девятый выпуск.
«Ледниковый период». Девятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

Под «Эллегию» Массне будут кататься Регина Тодоренко и Александр Энберт. Жюри очень положительно оценили номер. «Этот наш театральный этюд — выстраданный, выплаканный и выкричанный. Макс Ставиский был так жесток на репетициях, что я за прошедшую неделю похудела на два килограмма», — как всегда была эмоциональна Регина.

&quot;Ледниковый период&quot;. Девятый выпуск.
«Ледниковый период». Девятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Девятый выпуск.
«Ледниковый период». Девятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Девятый выпуск.
«Ледниковый период». Девятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

Лиза Арзамасова и Никита Кацалапов катались под композицию River Waltz, но безукоризненного проката не случилось. И Тарасова была сурова, не поставив паре, как обычно, 6:0 как за технику, так и за артистизм. За артистизм, кстати, Лизе впервые снизили оценку, но это в корне изменило расклад сил среди лидеров.

&quot;Ледниковый период&quot;. Девятый выпуск.
«Ледниковый период». Девятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Девятый выпуск.
«Ледниковый период». Девятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Девятый выпуск.
«Ледниковый период». Девятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

Как всегда смогли удивить честной народ и жюри пара Марата Башарова и Оксаны Домниной. Они чередуют драматические номера с юмористическими. В этот раз у них был весёлый номер под увертюру Россини к опере «Сорока-воровка», в котором они изобразили супружескую пару, которая не поделила подушку. Номер участников растрогал членов жюри. «Мы смеялись до слёз. Оксана, ты большая умничка!», — заключила Барановская.

&quot;Ледниковый период&quot;. Девятый выпуск.
«Ледниковый период». Девятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Девятый выпуск.
«Ледниковый период». Девятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Девятый выпуск.
«Ледниковый период». Девятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

Фавориты проекта и любимчики жюри Евгения Медведева и Фёдор Федотов исполнили номер под легендарную музыку Петра Чайковского «Щелкунчик». Атмосферное выступление в шикарных костюмах вызвало восторг судей. Навка отметила, что забыла о том, что Фёдотов не профессиональный фигурист. «Такие высоченные поддержки. Женечка, тебе так идёт этот образ блистательной тонкой балеринки!», — рассыпалась в похвалах олимпийская чемпионка, снова поразившая всех своими ювелирными украшениями.

&quot;Ледниковый период&quot;. Девятый выпуск.
«Ледниковый период». Девятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Девятый выпуск.
«Ледниковый период». Девятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Девятый выпуск.
«Ледниковый период». Девятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

Татьяна Тотьмянина показала себя настоящим бойцом, во время выступления с Иваном Колесниковым она упала и получила серьёзную травму колена, однако мужественно поднялась и докатала номер, превозмогая боль. Лишь когда смолкли печальные звуки Шопена, фигуристка расплакалась. Дойти до медиков без посторонней помощи она не смогла. На её партнёра было страшно смотреть — именно о его конёк поранилась фигуристка. Не волнуйтесь, Татьяна на морально-волевых и обезболивающих продолжит участие в программе.

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