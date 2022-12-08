Барнаульцы рассказали, какие подарки на Новый год считают лучшими

На Новый год 17% респондентов хотят получить деньги, 16% — отпуск и недвижимость.
Лучшими подарками барнаульцы считают автомобиль (8%), новый гаджет (7%), наряд или аксессуары (2%), драгоценности, ремонт и домашнее животное (по 1%).
Также в числе хороших презентов опрошенные назвали парфюм, сладости, мебель, сертификаты на обучение, спортивную экипировку, лодку, мебель и музыкальные инструменты.
По итогам исследования, женщины чаще желают отпуска, недвижимости и новых нарядов, а мужчины — денег, новой техники и машин.
Ранее стало известно, какие сладкие подарки подарят на Новый год алтайским школьникам.
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