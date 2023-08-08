9 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Образование

Сын участника СВО поступил в вуз на бюджет со 127 баллами по ЕГЭ

Абитуриент поступил на бюджет в Московский физико-технический институт (МФТИ) со 127 баллами по ЕГЭ, сообщает Ura.ru.

Экзамен.
Экзамен.
СС0

Набранное молодым человеком количество баллов ЕГЭ более чем в два раза ниже проходного.

Он заработал 57 баллов по русскому языку, 70 - по математике и 66 - по физике. Суммарно 193, но на факультете, куда поступил парень, физика была не нужна. Таким образом, у него оказалось 127 баллов.

Один из необходимых предметов будущий студент не сдавал вовсе. На своем канале в YouTube он поделился, что не писал прикладную информатику, которая была нужна для поступления на его профиль.

В итоге в МФТИ молодой человек попал благодаря отдельной квоте для детей участников СВО. Остальные же могут поступить на бюджет минимум с 290 баллами.

Ранее школьницу из Рубцовска выгнали с ЕГЭ по биологии из-за наличия калькулятора. Выпускница пыталась оспорить решение через суд.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость