Так, в новом учебном пособии западные санкции назовут "беспрецедентными", Михаила Горбачева - "виновником в развале СССР", а США - "спонсорами откровенной русофобии".
Для старшеклассников это будет единый госучебник по истории - первый подобный после распада Советского Союза, отмечает Мединский.
Помимо переписанных четырех десятилетий, в учебник добавили события последних девяти лет - от присоединения Крыма до СВО. Новые главы написали меньше, чем за четыре месяца, в с апреля по июль этого года.
Стоить учебник будет 849 рублей.
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