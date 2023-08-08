День 530-й. Самое важное к утру 8 августа

Главные новости
- Нацбанк Украины ухудшил прогноз дефицита сводного бюджета страны на следующий год с учетом грантов до 1,281 трлн гривен (16,8% ВВП) по сравнению с ожидавшимися ранее 811 млрд гривен (10,5% ВВП). Ранее регулятор сообщал, что Украина недополучит в 2023 году $2 млрд валютной выручки из-за остановки зерновой сделки.
- По данным турецкой газеты Hurriyet, визит президента РФ Владимира Путина в Турцию ожидается в конце августа. Он обсудит с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом зерновую сделку, двусторонние отношения, отношения Баку и Еревана, а также сирийский вопрос.По данным «РИА Новости», Эрдоган во время этой встречи предложит Путину возобновить мирные переговоры по Украине.
- Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в ходе конференции в Джидде не удалось согласовать все пункты «формулы мира», продвигаемой Владимиром Зеленским в качестве плана по урегулированию конфликта. По его словам, спорным оказался пункт о необходимости наказания российского военно-политического руководства.
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Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 97 руб. впервые с 25 марта 2022 года;
США заморозили $26 млн на счетах индийских ювелирных компаний, подозреваемых в импорте алмазов из России;
Российский посол в Катаре Дмитрий Догадкин заявил «РИА Новости», что эта страна заняла твердую позицию по неприсоединению к санкциям против РФ;
После начала российской спецоперации на территории Украины британские инвесторы сократили активы в оборонных компаниях Британии;
США в минувшие выходные одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams, которая должна быть доставлена к осени;
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым заявил, что надо увеличивать долю производства новейших вооружений, в том числе «Ланцетов» и танков Т-90М «Прорыв»;
Заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик рассказал, что страна на 95% завершила укрепление границы с Калининградской областью России;
Эстония не намерена высылать граждан России по примеру Латвии и Литвы, заявил глава МВД страны Лаури Ляэнеметс;
На Украине 74-летний митрополит УПЦ Ионафан получил пять лет тюрьмы по обвинению в оправдании «российской агрессии», сообщила СБУ;
Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили из-под стражи, за него внесли залог в размере более $900 тыс.;
Мукачевская епархия Украинской греко-католической церкви отстранила от служения священника Романа Кураха, который во время проповеди в ужгородском кафедральном соборе в Закарпатье на западе Украины призвал российский и украинский народы к миру;
Власти Одесской области на юге Украины отдали распоряжение об открытии местных морских пляжей для отдыха людей.