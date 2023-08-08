День 530-й. Самое важное к утру 8 августа

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 97 руб. впервые с 25 марта 2022 года;

США заморозили $26 млн на счетах индийских ювелирных компаний, подозреваемых в импорте алмазов из России;

Российский посол в Катаре Дмитрий Догадкин заявил «РИА Новости», что эта страна заняла твердую позицию по неприсоединению к санкциям против РФ;

После начала российской спецоперации на территории Украины британские инвесторы сократили активы в оборонных компаниях Британии;

США в минувшие выходные одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams, которая должна быть доставлена к осени;

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым заявил, что надо увеличивать долю производства новейших вооружений, в том числе «Ланцетов» и танков Т-90М «Прорыв»;

Заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик рассказал, что страна на 95% завершила укрепление границы с Калининградской областью России;

Эстония не намерена высылать граждан России по примеру Латвии и Литвы, заявил глава МВД страны Лаури Ляэнеметс;

На Украине 74-летний митрополит УПЦ Ионафан получил пять лет тюрьмы по обвинению в оправдании «российской агрессии», сообщила СБУ;

Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили из-под стражи, за него внесли залог в размере более $900 тыс.;

Мукачевская епархия Украинской греко-католической церкви отстранила от служения священника Романа Кураха, который во время проповеди в ужгородском кафедральном соборе в Закарпатье на западе Украины призвал российский и украинский народы к миру;