В Барнауле обсудили тайны губернаторства Михаила Евдокимова

Если в поиске YouTube набрать слова «гибель Евдокимова», почти наверняка выпадут видео с подписью «убийство». Что ж, чем дальше от нас короткий губернаторский забег Михаила Сергеевича, тем больше вокруг его образа мифов и легенд. Человек, расколовший общество и пообещавший нам жизнь, как в Париже , в памяти народной уже не просто артист и бывший губернатор — заступник слабых. Герой, которому злые силы не дали сделать доброе дело. О феномене Михала Евдокимова поговорили на круглом столе в день его 65-летия. Altapress.ru послушал, о чем рассуждали участники.

Нераскрытые тайны

Многое в истории короткого, но яркого губернаторства Михаила Евдокимова, погибшего в автокатастрофе в 2005 году, до сих пор покрыто мраком. «Уровень неизученности темы такой же, как в 2005 году, и даже меньше», — констатировал Дмитрий Негреев, обозреватель ИА «Амител».

Кто вдохновил успешного артиста и телеведущего идти в губернаторы? Достоверно неизвестно — есть только версии. То ли это был Владимир Путин, побывавший у него в Верх-Обском в 2003-м.

То ли некие бизнесмены, желавшие сколотить капиталы в Алтайском крае. То ли администрация президента РФ, решившая приструнить действующего губернатора Александра Сурикова… Или вообще провести избирательный эксперимент.

«Поддержка ему оказывалась и политтехнологическая, и финансовая», — помнит Юрий Чернышов, профессор кафедры всеобщей истории и международных отношений АлтГУ.

Михаил Евдокимов. Архив altapress.ru.

Да, известно, что в январе 2004-го в Барнауле высадился целый десант политтехнологов, и кампанию артиста вели команды из «Имидж-контакт» и «Никколо-М» — а это фирмы для богатых господ. Но, опять же, кто дал деньги на выборы? И сегодня, спустя 18 лет, это тоже тайна.

Несистемный кандидат

Между тем в начале 2004 года, когда до выборов оставались каких-то три месяца, казалась невероятной сама возможность победы Евдокимова — человека столь неопытного в делах управления государством. Артиста, да еще такого несерьезного: «морда красная», и вообще — «внесистемного» кандидата.

«Пресс-секретарь Сурикова говорил — да никогда он не выиграет», — вспоминает Василий Сташко, в те годы — один из членов проевдокимовского движения «Пробуждение».

А накануне выборов в Белокурихе прошла конференция, вылившая бальзам на душу основного кандидата на губернаторский пост — Александра Сурикова. Рейтинг Сан-Саныча тогда оценили в 70%. Ну, кто будет спорить с реальностью? Суриков — вне конкуренции.

Александр Суриков: «Понимание начинает возникать». Олег Богданов

Тем более — за него был «нерушимый блок» всех партий и популярный в те годы депутат Госдумы Владимир Рыжков — человек, получивший на недавних выборах 102 тыс. голосов избирателей Барнаула, напомнил Геннадий Шейда, доцент кафедры политологии и философии АлтГУ и член Общественной палаты края.

Более того, официально именно Сурикова поддержал Путин, добавил Шейда. И что это дало? В первом туре выборов Суриков набрал больше Евдокимова — но меньше 50%. А во втором — проиграл.

Единого мнения о причинах победы артиста, понятно, тоже нет. Но участники круглого стола выдвинули свои версии.

В музее Михаила Евдокимова. Altairegion22.ru

Народный заступник

Геннадий Шейда, к примеру, считает: поскольку рыночные реформы в крае шли болезненно, общество чувствовало себя обманутым и обделенным и искало своего заступника.

«Команда, которая работала над образом Евдокимова, очень эффективно использовала образ народного заступника и добилась победы. И на этом фоне Суриков выглядел барином», — говорит он.

В общем, так получилось, что на одной «чаше весов» был народный герой вроде некрасовского простого паренька Гриши Добросклонова, говорившего: «Не надо мне ни серебра, ни золота, а дай Господь, чтоб… каждому крестьянину жилось вольготно-весело на всей святой Руси».

Михаил Евдокимов. kinopoisk.ru

На другой «чаше» — губернатор Суриков, 12,5 лет занимавший кабинеты на пр. Ленина, 59. «В 1991 году его избрали председателем краевого совета, а в то время председатель совета и губернатор были фигурами равновеликими. И за это время у людей накопилась усталость от Сурикова. Но за 12,5 лет она пришла бы и от Евдокимова», — полагает Дмитрий Негреев.

И чаша склонилась в сторону заступника.

Зрительские симпатии

Но, может быть, это все и не привело бы к поражению Александра Сурикова. Но за долгие годы у него накопился антирейтинг, напоминает Негреев. У Евдокимова же его не было вовсе.

Наоборот, это был добряк-весельчак из телевизора. И, когда он начал избирательную кампанию, выборы сразу попали в выпуски федеральных телеканалов, рейтинги которых, как известно, выше, чем у местных.

«Симпатии федеральных телеканалов были на стороне Евдокимова. В день то ли первого, то ли второго тура показали фильм с его участием — не знаю, то ли за это заплатили, то ли просто решили поставить. Но объективно это, конечно, работало на Евдокимова», — полагает Дмитрий Негреев.

Герой Михаила Евдокимова едет к президенту РФ на желтом «Запорожце». Кадр из фильма «Не послать ли нам … гонца?». из открытых источников в интернете

А окончательно перевесила «чашу избирательских весов» соломинка: выдвижение с подачи политтехнологов Евдокимова двойника действующего губернатора: Виталия Сурикова — стрелка вневедомственной охраны из Ростова.

Стрелок «отстрелил» у Сурикова-настоящего 30 тыс. голосов, которых тому не хватило, чтобы перескочить через 50%. Из-за этого был назначен второй тур, который лидер первого тура почти всегда проигрывает.

Сельский фактор

Надо сказать, у Дмитрия Негреева есть еще одна версия результатов выборов 2004 года. Евдокимов в ходе выборов всегда говорил: «Я свой, я такой же, как вы, я простой человек, деревенский», вспоминает обозреватель. «Таких, как я — пол России», — это помните?

По факту же — ну какой он был простой? Человек состоятельный и знаменитый, он многое мог себе позволить и открывал любые двери.

«Суриков рассказывал, как Евдокимов к нему когда-то приходил и просил у него как губернатора миллион рублей на фильм. Ну, ведь сидящие здесь не придут к губернатору и не попросят миллион на свой проект. А вот артист мог себе это позволить», — продолжает он.

Михаил Евдокимов. Архив altapress.ru.

В сторонники к Евдокимову тоже пошли люди не столь уж «простые» — среди них были и весьма успешные бизнесмены. Рассказывали, будто половина управления внутренних дел работала на избрание Евдокимова.

Но дело в другом: Евдокимов был горожанин в первом поколении: уже не деревенский — еще не городской. Среди жителей региона таких большинство — и они в этом смысле и в самом деле могли считать его своим.

«Вот какая-то такая была социальная близость, которая объединяла. Не настаиваю, что именно это сыграло главную роль. Но, мне кажется, это серьезный фактор, который нельзя отбрасывать», — считает он.

Михаил Евдокимов. Одна из первых афиш. Altairegion22.ru

Шел до конца

Так или иначе — он победил.

«Вспоминаю эпизод: я находился в малом зале администрации, и помощник Сурикова подошел к нему с предложением фальсифицировать победу. Но Суриков наотрез отказался», — рассказывает общественник Константин Емешин (в 2004—2005 годах был руководителем аналитического управления в администрации Евдокимова).

На инаугурацию прилетел на самолете компании Леонид Гозман* - в те годы член правления РАО «ЕЭС России» (а сегодня человек, внесенный в список СМИ-иноагентов). Наблюдатели зашумели: уж не энергетики ли были тайными спонсорами Евдокимова?

Хотел ли он на самом деле стать губернатором или просто включился в игру, не рассчитывая на победу? Ответ и на этот вопрос мы вряд ли когда-нибудь получим.

В музее Михаила Евдокимова. Altairegion22.ru

«Такое впечатление, что с его помощью хотели просто раскачать позиции Алтай-баши, как тогда называли Сурикова — видимо, к нему были претензии. Но когда он победил — увидел поддержку народа. И он решил: если люди ему поверили, он должен оправдать доверие. Он пытался это сделать, насколько мог. К сожалению, отсутствие управленческого опыта, команды и общая ситуация в регионе были очень неблагоприятные. Тем не менее он шел до конца. И за это достоин уважения», — размышляет Юрий Чернышов.

Калейдоскопная команда

Алтайский край во времена губернаторства Михаила Евдокимова часто становился «героем» СМИ. «О нас писали, обсуждали горячо, даже приезжали журналисты из Парижа», — помнит Юрий Чернышов.

Эксперт считает, что Евдокимов на самом деле хотел улучшить жизнь своих земляков. Но команда, которая с ним пришла, вызывала много вопросов. Что это были за люди?

Из Новосибирска прибыл Василий Борматов, рассказывает Константин Емешин. Именно он сформировал первый состав администрации, в который вошли дальневосточники (Юрий Анцупов, Михаил Смолик, Юрий Лихойда, Илья Митькин) и краснодарцы (Леонид Баклицкий и чекист Николай Ермолов).

Борматов же первым был отправлен в отставку. «За год у Михаила Евдокимова сменилось 17 заместителей!», — вспоминает Емешин.

Михаил Евдокимов и Александр Назарчук в 2004 году. Олег Богданов

Старая элита

А потом был конфликт с краевыми депутатами — 31 марта 2005 года они требовали «импичмента» губернатора — дело неслыханное даже в те времена политического плюрализма. «Федеральные структуры были вынуждены искать решение. И в край приехала команда Козлова-Зиброва-Сарычева», — продолжает Емешин.

«Евдокимов столкнулся с сопротивлением старой элиты и в конце концов Кремль начал подавать сигналы, что ему, возможно, нужно уйти. Он ответил, что его избрал народ, и уйдет он только вместе с народом», — объяснил Юрий Чернышов.

Грише Добросклонову, по версии поэта Некрасова, «судьба готовила путь славный, имя громкое народного заступника, чахотку и Сибирь». Михаилу Евдокимову судьба уготовила дорогу, березу и трагическое ДТП. «Был суд, но остались вопросы, почему были сняты машины сопровождения», — говорит Юрий Чернышов.

Родословная Михаила Евдокимова в его музее в Верх-Обском. Altairegion22.ru

Культурный герой

Михаил Евдокимов не имел управленческого опыта и, казалось, желания его получить. Но его харизма могла убедить инвестора, любившего его манеру общаться. Василий Сташко вспоминает.

«Радик Шакиров (стоявший у истоков птицефабрики „Алтайский бройлер“. — Прим. ред.) планировал сделать презентацию птицефабрики. А Евдокимов сказал ему: „Поехали со мной“. И они на неделю уехали в Горный. Неделю их нет. Пьют, не пьют — вопрос не в этом. Когда они приезжают обратно, Радик говорит: все, никакой презентации не надо, я поехал в Белгород, забираю семью, и мы навечно переезжаем в Алтайский край, через неделю приеду, поселяюсь, все брошу».

Приехал он поздно — 7 августа 2005 года, в день трагедии. И несмотря на гибель губернатора, дело довел до конца — птицефабрику построили. По слухам, Шакиров говорил: «Я Михал Сергеичу обещал — я сделаю».

Часовня на месте гибели Михаила Евдокимова. Altairegion22.ru

Сегодня в соцсетях можно встретить разные версии его гибели — правда, фактов в них немного. О нем слагают стихи — есть целый том, написанный поклонницей. В стихах он предстает чуть ли не в образе мессии, рассказывает Юрий Чернышов.

О нем сочиняют легенды — пишут, например, будто на его машину бросались коршуны, чтобы предупредить автокатастрофу. Словом, образ его живет, обрастая мифами. Между тем, как говорит политолог, власти долгое время старались обходить тему увековечивания памяти о нем.