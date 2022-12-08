10 декабря
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Потребитель

Давай зайдем? Где в Барнауле готовят вкусный горячий шоколад — места и цены

Несколько уютных кафе, в которых можно согреться холодным зимним днем и выпить чашку горячего шоколада — в подборке Altapress.ru.

Горячий шоколад.
Горячий шоколад.
ССО.

Кофейни Барнаула

Zavarka coffee

Адрес: ​ул. Молодежная, 26, работает пн-вс с 07:30 до 23:00.

Горячий шоколад: 400 мл — 269 руб.

Zavarka Coffee.
Zavarka Coffee.
2gis.ru/barnaul

Сибирь

Адрес: ​Социалистический проспект, 116, работает круглосуточно.

Горячий шоколад: 250 мл — 280 руб.

Сибирь.
Сибирь.
2gis.ru/barnaul

Primetime

Адрес: ​ул. Взлетная, 29, работает пн-пт и вс с 09:00 до 22:00, сб -09:00 до 23:00.

Горячий шоколад: 200 мл — 199 руб.

Primetime.
Primetime.
2gis.ru/barnaul

Йель

Адрес: ​пр. Ленина, 42, работает пн-пт с 07:45 до 22:00, сб-вс с 09:00 до 22:00.

Бельгийский горячий шоколад: 300 мл — 189 руб.

Соленый горячий шоколад: 150 мл -—195 руб.

Горячий шоколад: 150 мл —195 руб.

Йель.
Йель.
2gis.ru/barnaul

Как самому приготовить горячий шоколад?

  • Молоко — 200 мл
  • Шоколад молочный — 200 г
  • Шоколад темный — 100 г
  • Маршмеллоу — 10 г
  1. Вскипятить молоко и снять с огня.
  2. Шоколад разломать на кусочки, добавить в горячее молоко и мешать, пока шоколад полностью не растает.
  3. Подогреть массу для большей однородности, но не доводить до кипения.
  4. Добавить маршмеллоу.

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