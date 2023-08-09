Как наладить работу собственной службы такси

Открытие собственной службы такси – дело масштабное, затратное и достаточно длительное. Однако, при желании, реализовать идею – вполне возможно. Предположим, вы запустили бизнес, но пока не вышли на требуемый уровень прибыли. Ниже расскажем, как в раскрутке может помочь разработка приложения для такси , а также некоторые другие «хитрости».

Как сделать бизнес более успешным?

Если на подготовительном этапе вы подошли к вопросу максимально грамотно и ответственно (составили бизнес-план, точно рассчитали требуемое количество транспорта, грамотно установили цену услуги и т.д.), то работа таксопарка должна стать прибыльной. Но так бывает не всегда, поэтому приходится внедрять дополнительные меры продвижения. Что будет полезно:

Постоянное поддержание имиджа. Внешний вид и коммуникативность водителей оказывают немаловажное влияние на создание положительного образа таксопарка. Чтобы выделиться, можно изучить работу конкурентов и внедрить что-то новое и «свое». Простой пример: набор фломастеров, альбом для рисования и недорогие конфеты в авто, обслуживающем пассажиров с детьми, практически 100% станет залогом того, что в следующий раз клиент захочет воспользоваться услугами именно вашей компании. Простота заказа. Если у перевозчика есть не только телефон, но и мобильное приложение, это существенно упрощает формирование заказа. Заказать программное обеспечение для вашего бизнеса можно на сайте https://soft-taxi.ru/. Стоит оно недорого, но результат весьма ощутим. Маркетинговое продвижение. Реклама в интернете, в городе, в общественном транспорте, создание собственного сайта, а также прочие подобные мероприятия повышают узнаваемость компании, а значит, приводят к росту числа заказов.

Важно: не стоит забывать и о диверсификации услуг. Кто-то делает упор на услуги «эконом», но гораздо выгоднее иметь разнообразный парк машин (для бизнеса, для пассажиров с детьми, для путешествующих с большим багажом и т.д.).

Еще несколько полезных советов

Большая часть клиентов любят всевозможные акции и скидки, поэтому неплохим решением будет введение дисконтных скидочных карт. Также хорошим ходом является периодическое проведение акций, например: «приведи друга – получи скидку», «десятая поездка бесплатно» или прочее.

Также важно грамотно подойти к выбору числа операторов. Если их мало, увеличивается время ожидания, что может привести к потере клиентов. При слишком большом штате увеличиваются расходы на оплату труда, что несет дополнительную нагрузку на бизнес.