Конкурс на лучший товар и услугу Алтая завершился - полный список лауреатов и дипломантов

Заявку подали более 50 алтайских компаний и предпринимателей. Они представили на конкурс больше 100 товаров и услуг - как продовольственных, так и промышленных.
Из продуктов питания экзамен сдавали алтайские сыры «пармезан», «маасдам» и «моцарелла», паста из твердой пшеницы (в смысле макаронные изделия), колбаса «сервелат», новые сорта мороженного, мед, масло, творог и многие другие. Из промтоваров - контейнеры, миски, окна, бытовая химия, тротуарная плитка и др.
Среди компаний, подавших заявку, - как известные, так и начинающие производители - см. фотографии и «Полный список победителей» ниже.
Оценку давали опытные эксперты - представители ведомств, некоммерческих организаций и профучастников рынка. Баллы они ставили не «по вкусу» и не по настроению.
Этто были сотрудники Роспотребнадзора, Росстандарта, Минпромэнерго Алтайского края, Алтайпищепрома, Алтайского центра стандартизхации и метрологии, Алтайской ТПП, «Центра оценки качесвта зерна», «Алтайсертифики», АлтГТУ, управления по туризму Алтайского края, центра «Мой бизнес», Союза промышленников Алтайского края.
В самом деле, эксперты трудились с 17 по 21 июля - одну рабочую неделю. Но особенность этого конкурса - в том, что каждый его участник вместе с образцами товаров представил пакет документов - сертификаты, анкеты самооценки, протоколы испытаний, описание технологического процесса и др.
То есть каждый конкурсный товар прошел отбор заранее. В этом смысле конкурс «Лучший товар» - не спортивное состязание одного вида сыра с другим с раздачей медалей за призовые места. Это подтверждение экспертной комиссией качества, ранее проверенного отдельными экспертными организациями.
Знак качества "Лучший товар" - дополнительный аргумент для усиления позиций на рынке. Так, лауреаты и дипломанты вправе использовать в рекламе слово «лучший». А по закону, называть свой товар лучшим в рекламе запрещено, если его «лучшесть» ничем не подтверждена.
Кроме того, знак «Лучший товар» повышает продажи на 5-20%. Особо заметный результат получают молодые компании, только запускающие товар на рынок.
К тому же участники нынешнего - регионального - этапа конкурса могут подать заявку на Всероссийский конкурс программы «100 лучших товаров России». И получить право маркироваться золотым или серебряным логотипом "100 лучших товаров России».
Эксперты изучали пакет документов, внешний вид товара, этикетку и упаковку. Продовольствие проходило органолептический контроль (дегустацию). Изучались и отзывы потребителей.
В случае необходимости члены комиссии связывались с производителем. Если что-то не соответствовало закону или требованиям, производителю снижали балл.
Важный документ в пакете - политика качества в компании. Если она организована и сертифицирована, это дает гарантию, что товар имеет одно и то же качество каждый день. Этому документу эксперты также давали оценку.
Для потребителя это ориентир: значок конкурса «Лучший товар» присуждается только качественной продукции. Кстати, для торговых сетей этот значок тоже может быть ориентиром.
Полный список победителей регмонального конкурса "Лучший товар Алтайского края" и "Лучшая услуга Алтайского края"
Номинация «Промышленные товары для населения»
- «Алтайский приборостроительный завод «Ротор». Сушилка бытовая «Дива Люкс» с электронным управлением
- «Мартика». Миска для миксера «Мадена» набор 1,4л; 1,9л; 2,6л; 3,6л.
- «Партнер-тара». Ящики и контейнеры полимерные (для пищевых продуктов).
- «Барнаульский химический завод». Грибки с металлической ножкой MIX BHZ PROFESSIONAL.
- «РУБЛИТ». Печные дверки из чугуна серии «Полесье» ДТ-4, ДТ-3, ДП-2, ДПр-2.
- «Ренессанс Косметик». NEW Sanchist Спрей для кухни. Антижир 500 мл LAROSSA. Шампунь для волос: «Коньяк и красный перец», «Розмарин и черная смородина», «Ангелика и семена Чиа», «Чабрец и лаванда».
- ПКФ «Две линии». Лосьон против выпадения волос товарного знака «ОБЕРЕГЪ».
- ИП Салеева У.П. Концентрированный гель для стирки «AlaStar», серии «Северное сияние, «Райский сад», «Лавандовое поле», «Взаимная любовь».
- «Ритейл Трейд» (Корпорация Tavela). Наполнитель для кошачьих туалетов «Питомец» растительный комкующийся «Антизапах». Наполнитель для кошачьего туалета OK-LOCK растительный.
- «Аврора». Носки мужские с анатомической резинкой. Носки женские из гребенного хлопка. Носки мужские из гребенного хлопка. Носки детские из гребенного хлопка.
- «АлтайВитамины». Средство для орошения и промывания полости носа АКВАНАЗАЛЬ® (БЭБИ, СОФТ, ФОРТЕ).
Номинация «Продовольственные товары»
- «Алтайский пчелоцентр». «УЛЬЕГРАД"™. Мед натуральный цветочный "Таёжный" ст. банка. Мед натуральный цветочный Алтайский «Классический" ст.банка 350 г.
- «Фитоком Алтай». Биологически активная добавка к пище «Пробиотик Эксперт Мультиформула" серии «Природный лекарь» (капсулы по 0,53 г) №60.
- «Простые решения». Масла растительные нерафинированные пищевые: «Живица кедровая на кедровом масле 12,5%» (240 капсул по 230 мг), «Масло облепиховое» в капсулах (360 капсул по 230 мг), «Масло черного тмина» в капсулах (360 капсул по 230 мг), «Масло амаранта» в капсулах (240 капсул по 230 мг).
- «Магия Трав». Бальзам «Золотой олень Алтая». Напитки безалкогольные «Эликсир Алтая»: пантовый, успокаивающий, общеукрепляющий. «Алтайские бальзамы» безалкогольные: общеукрепляющий, антистрессовый, мужской, женский.
- «Алтэя». Концентраты пищевые сухие маркировки «Алтэя»: «Экстракт Чаги», «Экстракт чаги с шиповником».
- "Барнаульская водяная компания». Вода питьевая «Легенда жизни» с коррекцией содержания йода, фтора и селена, 0,33 л.
- "Пиво-безалкогольный комбинат Шульгинский». Напитки безалкогольные негазированные «Свежесть Алтая» со вкусом лимона и «Свежесть Алтая» со вкусом малины. Пиво светлое пшеничное нефильтрованное неосветленное пастеризованное «Шульгинское Пшеничное» безалкогольное.
- "Бочкаревский пивоваренный завод». Напиток безалкогольный сильногазированный на ароматизаторах: «Грушевый аромат», «Лимонад», «Тархун». «Коктейль Мохито лайм-мята - напиток безалкогольный сильногазированный. Напиток безалкогольный тонизирующий энергетический газированный "ТАРГЕТ" со вкусом "КОКОС и АНАНАС" пастеризованный. Напиток безалкогольный тонизирующий энергетический газированный "ТАРГЕТ" со вкусом "КИВИ и ЯБЛОКО" пастеризованный. Пиво «Алтай – Хан» светлое фильтрованное пастеризованное. Пиво «МИНИ КЕГ» светлое фильтрованное непастеризованное.
- «Иткульский спиртзавод». Водки «Вечерний Алтай», «Вечерний Алтай горный», «Вечерний Алтай органик». Водки особые: «Иткульская особая», «Иткульская. Смородина», «Иткульская. Бородинская», «Иткульская».
- ИП Каныгин А. А. Квасы нефильтрованные, неосветленные «Домашний», «Окрошечный», «С хреном». Капуста квашеная ТМ «Бродич». Капуста квашеная с хреном ТМ «Бродич». Капуста квашеная с брусникой ТМ «Бродич». Капуста квашеная с сахаром ТМ «Бродич».
- ИП Кушнерик. Грибы маринованные банка 0,5 л.
- «Рикон». Масло топленое ГХИ (GHEE) «Зимаречье».
- «Любава». THE CHEESE MAG сырный МАГ® Творожный сыр с кедровым орехом с массовой долей жира в пересчете на сухое вещество 60%.
- «Холод». Йогурт с массовой долей жира 4% в ассортименте: с вишней и черешней, с клубникой и земляникой, с черникой. Коктейль молочный пастеризованный с массовой долей жира 2,3% в ассортименте: шоколадный, со вкусом клубники, со вкусом ванильного мороженого. Молоко сухое обезжиренное с массовой долей жира не более 1,5%. Сметана (15%). Сыр «Моцарелла для пиццы» с массовой долей жира в сухом веществе 40%. Сырки творожные глазированные с массовой долей жира 23%: с ванилином, с ванилином и наполнителем «Клубника», с какао и шоколадной крошкой, с наполнителем «Вареная сгущенка». Сыры плавленые пастообразные с массовой долей жира в сухом веществе 50%: сливочный, с грибами, с ветчиной. Творог весовой (5%). Сыр твердый «Маасдам» с массовой долей жира в сухом веществе 50%. Сыр твердый «Пармезан» с массовой долей жира в сухом веществе 40%. Масло сливочное «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% сладко-сливочное несоленое.
- «АлтайХолод». Мороженое молочное с арахисом и карамелью в молочном шоколаде «Монарх». Мороженое пломбир со вкусом «чизкейка» с черничным наполнителем в вафельном стаканчике.
- «АгроСевТорг». Масло рапсовое «Ремесленное, масло рапсовое «Красноалтайское». Масло подсолнечное «Ремесленное», масло подсолнечное «Красноалтайское».
- «Научно-производственное предприятие «Интер-Масло». Масло подсолнечное нерафинированное высший сорт «Интер».
- «Ореховый Алтай». Масло растительное ореха кедрового АЛНАТ 250 мл нерафинированное.
- «Алтайские колбасы». Мясное колбасное изделие - колбаса варено-копченая «Сервелат классический». Мясное колбасное изделие - колбаса варёно-копченая «Сервелат Швейцарский».
- «Алтайские макароны». Макаронные изделия высшего сорта гр А ТМ «Pasta Veneta». Макаронные изделия высшего сорта гр В ТМ «Алмак».
- «ВелКен». Семена подсолнечника жареные «Зум Зум».
Номинация «Услуги производственно-технического назначения»
- «Эко-Сибирь». Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая.
- «1+1». Бухгалтерские услуги и налоговый консалтинг.
Номинация «Услуги для населения»
- ИП Писанов. Правовые услуги в области страхования: урегулирование ущерба, вызванного страховым случаем.
- «Санаторий Сосновый бор». Санаторно-курортная путевка.
- «Шестой континент». Предоставление туристических услуг населению. Внутренний туризм.
- «Центр детской психологии «Каритас». Оказание медико-психологических услуг детям и взрослым.
- «Сибирский институт репродукции и генетики человека». Диагностика и лечение всех видов бесплодия.
- ИП Кутякова. Сеть аптечных пунктов «Низкие цены». Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках).
- «Алорто. Комплексная реабилитация пациентов после ампутации нижних конечностей.
- «Аско-Мед-плюс». Организация экстренной помощи при укусе клеща по территории РФ.
- «АЛЬКОН». Монтаж светопрозрачных конструкций из ПВХ/алюминия.
Номинация «Продукция производственно-технического назначения»
- «БКЖБИ №1 им. В. И. Мудрика». Тротуарная плитка. Камни бордюрные.
- «Барнаульский завод АТИ». Накладки тормозные композиционные дисковых тормозов железнодорожного подвижного состава 1907.400-01 и 1907.400-02.
- «Нитроген». Растворный узел для приготовления жидких комплексных удобрений (ЖКУ) «Raptor».
- «ТММ». Установка для приготовления водного экстракта из твердого сырья животного и растительного происхождения Пант_Эра 250.
- «Спецобьединение-Сибирь». Перчатки трикотажные СПЕЦ-SB с ПВХ покрытием СПЕЦ•SB PRO.
- «АлтайЗнак». Знаки дорожные.
- «Скиф» (АКТО). Блоки оконные из ПВХ профиля: REHAU BLITZ, EXPROF XS 570 Siberica, REHAU DELIGHT, GEALAN S9000. Блоки оконные из алюминиевых профилей: ALUTECH ALT W62, ALUTECH ALT W72, ALUTECH ALT F50 СИАЛ КП45.
«Дипломант I степени»
Номинация «Продовольственные товары»
- «Алтай сила». Бальзам безалкогольный «Сила природы» 500 мл. Бальзам безалкогольный «Сила природы» 250 мл. Бальзам безалкогольный «Спокойствие» 250 мл. Бальзам безалкогольный «Кладезь здоровья» 250 мл.