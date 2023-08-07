Лисы вышли из леса. Алтайский край захлебнулся в грибах

Алтайские грибники продолжают сезон охоты на лисички — сейчас они заполонили рынки и другие торговые точки в Барнауле. Вдохновитесь на кулинарные подвиги с фоторепортажем altapress.ru.

Продавцы на площади Спартака продают литр лисичек за 150 рублей. За среднее ведерко могут попросить 300 рублей. Учтите, что чем меньше по размеру грибы, тем они дороже.

Выставили на продажу и обабки: килограмм обойдется в 200 рублей.

А можно не ходить на рынок и найти в лесу килограммовый гриб-мутант, как это сделал удачливый сибиряк.

Но в бору вы вряд ли отыщите молодой картофель — лучшего друга лисичек (вместе они не почувствуют себя не в своей тарелке). Цена за килограмм достигает 100 рублей.

Ранее altapress.ru показывал, чем хвастаются алтайские грибники.