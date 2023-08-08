Наскальные рисунки и качели над тайгой: куда отправиться с тревел-гидом от Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, создал тревел-гид с интересными местами России. В него попали больше 40 сибирских локаций. Оператор собрал готовые идеи для путешествий и сопроводил сервис подсказками, которые помогут сэкономить. На всех маршрутах Tele2 обеспечила отличное покрытие и хороший мобильный интернет, чтобы даже в отдаленных точках путешественники могли оставаться на связи с близкими.

Tele2 проанализировала поездки клиентов на основе big data и выявила растущий интерес к внутреннему туризму. В этом году с января по июнь количество путешествующих россиян увеличилось на 8% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Tele2 определила: основная цель туристов — посещение интересных достопримечательностей и получение нового культурного опыта.

Поддерживая внутренний туризм, Tele2 запустила тревел-гид для тех, кто все видел и кого сложно удивить. Оператор подготовил подборку необычных и красивых мест в более чем 40 регионах страны. В проект включены самые разные достопримечательности России, среди которых музей-заповедник с наскальными рисунками «Томская Писаница» в Кузбассе, качели над тайгой в Красноярском крае, «уральский Марс» и «ульяновская Швейцария», эстонский хутор в Томской области и новая русская деревня Азъ Градъ в Омской области.

Достопримечательности России. Фото предоставлено компанией "Т2 Мобайл". Достопримечательности России. Самая длинная лестница России (Красноярск). Фото предоставлено компанией "Т2 Мобайл". Достопримечательности России. Шалоболинская писаница. Фото предоставлено компанией "Т2 Мобайл".

Кроме того, Tele2 предлагает неординарные развлечения и специальные маршруты для путешественников: дог-трекинг в Шерегеше, парусные гонки на Селигере, путешествие на велосипеде по Куршской косе, вейкбординг на Иртыше, подъем по самой длинной лестнице России в Красноярском крае, поездка на старинном паровозе вдоль Байкала.

Изучить интересные места и выбрать направление для своего путешествия можно на сайте или с помощью телеграм-бота. Чтобы искатели приключений могли делиться своими впечатлениями с друзьями и близкими в режиме реального времени, во всех местах оператор обеспечил стабильную голосовую связь и быстрый интернет.

Для своих клиентов Tele2 подготовила специальные предложения — скидки на экскурсии, туры, аренду снаряжения, бронирование отелей и мастер-классы. Например, в Кузбассе можно посетить «Томскую Писаницу» со скидкой до 30%, в Красноярском крае — получить скидку 5% на туры от Endeavour Tour. Также клиенты Tele2, путешествующие на автомобиле, могут экономить на топливе.