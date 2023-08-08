В Барнауле состоится вечер, посвященный Василию Макаровичу Шукшину.

Дорогие друзья! Приглашаем вас 16 августа на вечер, посвященный Василию Макаровичу Шукшину.
Стоимость билета: 1000 ₽
Бронируйте столики по тел: 600-046
16 августа, начало в 19:00.
Ресторан-поэма «Живые души»
Адрес: Гоголя, 46а.
Нам бы про душу не забыть, нам бы чуть добрее быть, нам бы, с нашими скоростями, не забыть, что люди мы…
Дорогие друзья! Приглашаем вас 16 августа на вечер, посвященный Василию Макаровичу Шукшину.
Стоимость билета: 1000 ₽
Бронируйте столики по тел: 600-046
16 августа, начало в 19:00.
Ресторан-поэма «Живые души»
Адрес: Гоголя, 46а.
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