10 декабря
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Потребитель

Жители края недоплатили 16% имущественных налогов. Когда начнут «трясти» долги

Жители Алтайского края, по данным на начало декабря, заплатили налоги на землю, транспорт и имущество на общую сумму 3,419 млрд рублей. Это 84% от всей исчисленной суммы налогов, сообщили в управлении ФНС по Алтайскому краю. В середине декабря налоговики намерены начать процедуру взыскания долгов.

Налоги. Налоговая служба.
Налоги. Налоговая служба.
ФНС.

Уже с 2 декабря на неуплаченные в срок налоги «накручивается» пеня, поэтому долг подрастает каждый день. А с 14 декабря налоговая служба начнет направлять должникам — физлицам требование об уплате имущественных налогов и пеней, рассказали налоговики.

«В случае его неисполнения мы будем вынуждены обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности. Это повлечет дополнительные траты для должника, поскольку тогда ему помимо самого долга и пеней придется оплатить судебные издержки», — рассказала Галина Суханова, начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Алтайскому краю.

После получения судебного акта налоговики направят его в организацию, которая выплачивает человеку зарплату, стипендию или пенсию. И часть доходов должника будет направлено на погашение долга.

Кроме того, налоговики для погашения долга могут обратиться к судебным приставам, которые вправе арестовать имущество должника.

Узнать размер задолженности можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица» на сайте ФНС России, мобильного приложения «Налоги ФЛ» и раздела «Налоговая задолженность» на Едином портале государственных услуг.

Ранее altapress.ru сообщал, что в 2022 году на рост налоговых поступлений большое влияние оказала инфляция.

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