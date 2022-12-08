Серийного похитителя велосипедов задержали в Барнауле. Общая сумма ущерба составила 90 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Ранее о похитителе велосипедов сообщили жители Барнаула в группе «Инцидент Барнаул». Они зафиксировали на камерах видеонаблюдения в доме, как неизвестный мужчина угоняет чужой велосипед.

Оказалось, что это был не единичный случай.

Всего семь подобных заявлений поступило в отдел полиции по Индустриальному району. Общая сумма ущерба составила около 90 тыс. рублей.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 19-летний мужчина, ранее судимый за кражу.

По информации МВД, молодой человек проникал в подъезды многоквартирных домов, срывал замки и похищал велосипеды, а потом уезжал на краденом транспортном средстве.

Установлено, что четыре велосипеда подозреваемый успел продать неустановленным лицам. Остальные велосипеды изъяли и отдали владельцам.