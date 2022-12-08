Стали известны подробности столкновения КамАЗа с легковушкой

Стали известны обстоятельства страшного ДТП с участием КамАЗа и легкового автомобиля на трассе «Рубцовск-Барнаул». Есть погибшие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сообщение об аварии поступило в 7:30.

Установлено, что 34-летний водитель КамАЗа-55102 ехал со стороны Барнаула в направлении Алейска. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Kia Rio.

В результате ДТП, 38-летний водитель Kia Rio скончался на месте до приезда скорой помощи.

В легковом автомобиле также были пассажиры — 30-летняя женщина и 18-летний парень. Женщину госпитализировали с различными травмами. Юноша не пострадал.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства.