10 декабря
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Происшествия

Стали известны подробности столкновения КамАЗа с легковушкой

Стали известны обстоятельства страшного ДТП с участием КамАЗа и легкового автомобиля на трассе «Рубцовск-Барнаул». Есть погибшие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Авария на трассе "Рубцовск-Барнаул"
Авария на трассе "Рубцовск-Барнаул"
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Сообщение об аварии поступило в 7:30.

Установлено, что 34-летний водитель КамАЗа-55102 ехал со стороны Барнаула в направлении Алейска. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Kia Rio.

В результате ДТП, 38-летний водитель Kia Rio скончался на месте до приезда скорой помощи.

В легковом автомобиле также были пассажиры — 30-летняя женщина и 18-летний парень. Женщину госпитализировали с различными травмами. Юноша не пострадал.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства.

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