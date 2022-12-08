10 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

КамАЗ и легковушка попали в жесткую аварию на трассе «Рубцовск-Барнаул»

Страшное ДТП произошло 8 декабря на трассе «Рубцовск-Барнаул». Столкнулись КамАЗ и легковой автомобиль, сообщает «В курсе 22».

Авария на трассе "Рубцовск-Барнаул"
Авария на трассе "Рубцовск-Барнаул"
В курсе 22

Авария произошла около поселка Логовской. Очевидец отмечает, что после столкновения КамАЗ ушел с трассы, его вынесло в поле. У него оторвало переднее колесо.

«Дай Бог, не перевернулся», — комментирует он.

Легковому автомобилю повезло меньше. Судя по тянущимся обломкам вдоль трассы, его несколько метров протащило по дороге. Машина превратилась в груду металла.

О причинах аварии и пострадавших не известно. На месте работают сотрудники полиции.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость