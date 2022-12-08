КамАЗ и легковушка попали в жесткую аварию на трассе «Рубцовск-Барнаул»

Авария произошла около поселка Логовской. Очевидец отмечает, что после столкновения КамАЗ ушел с трассы, его вынесло в поле. У него оторвало переднее колесо.
«Дай Бог, не перевернулся», — комментирует он.
Легковому автомобилю повезло меньше. Судя по тянущимся обломкам вдоль трассы, его несколько метров протащило по дороге. Машина превратилась в груду металла.
О причинах аварии и пострадавших не известно. На месте работают сотрудники полиции.
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