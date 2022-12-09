10 декабря
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Происшествия

Бывших сотрудниц психбольницы в сибирском регионе осудили за хищение пенсий с банковских счетов пациентов

В Новосибирске над бывшими сотрудницами местной клинической психиатрической больницы № 3 прошел суд за кражу пенсий со счетов пациентов медучреждения, сообщает в своем официальном Telegram-канале областная прокуратура.

Уголовный кодекс РФ.
Уголовный кодекс РФ.
Архив «МВД МЕДИА»

Как стало известно в управлении СК по региону, осужденные в период с 2016 по 2019 год, пользуясь своим служебным положением и беспомощным состоянием пациентов, завладели их денежными средствами.

У медицинских работников был доступ к банковским картам 12 подопечных, с которых им удалось похитить свыше 6 млн рублей.

Также за размещение граждан и их последующее лечение, заведующая отделением получала денежные взятки на сумму более 2 млн рублей.

Суд приговорил заведующую отделением к лишению свободы сроком на шесть лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Специалиста по социальной работе и медицинскую сестру приговорили к лишению свободы сроком на четыре года и шесть месяцев условно с испытательным сроком четыре года.

Все они признаны виновными в совершении преступлений по статье 159.3 («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»), 159 («Мошенничество») и по статье 290 («Получение взятки»)УК РФ.

Ранее стало известно, что главный бухгалтер сибирского детдома созналась в хищении крупной суммы.

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