10 декабря
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Происшествия

Дети проводили химические опыты и едва не сожгли мать одного из них

В Москве женщина попала в реанимацию после проведения детских химических опытов, сообщает Telegram-канал Shot.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Двое малолетних детей вместе с матерью пришли в гости к приятелю. Там его 59-летний отец решил устроить шоу с химическими опытами. Мужчина предложил сделать «фараонову змею».

При реакции компонентов должна была появиться «черная змея».

Внезапно появилось пламя и перекинулось на мать одного из гостей — у женщины загорелись одежда и волосы, пишет Газета.Ru. Огонь потушили, а затем пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали у москвички ожог около 30% тела.

Ранее пожар унес жизни бабушки и внучки в алтайском городе.

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