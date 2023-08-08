9 августа
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Происшествия

Фальшивые посылки. Подростки все чаще попадаются на уловки недобросовестных работодателей

Часто жертвами мошенников становятся подростками.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

Молодой человек из Бийска хотел устроиться на работу. Он нашел подработку курьером, где предлагали 3-5 тыс. рублей за один заказ.

Мама несовершеннолетнего захотела помочь сыну и поехала с ним на нужный адрес. Там их ждал водитель такси и передав посылку попросил пересчитать день. В пакете оказалось 100 тыс. рублей.

Заказчики сказали, что деньги нужно будет перевести на продиктованный ими номер. Мама мальчика сразу же поняла что дело нечисто и обратилась в полицию.

Позже выяснилось, что купюры оказались похищенными. Оказалось, что накануне женщина стала жертвой мошенников, которые действовали по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Именно она по указанию звонивших передала таксисту 100 тыс. рублей.

Благодаря бдительности мамы и сына злоумышленники не смогли довести дело до конца. За содействие полиции в ведомстве подростка решили наградить, сообщает Бийский рабочий.

Ранее алтайского шамана арестовали в Подмосковье за мошенничество в особо крупном размере

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