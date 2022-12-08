Главный бухгалтер сибирского детдома созналась в хищении крупной суммы

Женщина написала явку с повинной и призналась в содеянном.
Предпринимательница Олеся Добрынина в начале декабря рассказала в своих соцсетях о том, что главный бухгалтер взяла у нее 1 млн рублей в долг и возвращать отказалась. Тогда предпринимательница обратилась к директору детского дома.
По словам Добрыниной, директор сообщил ей об отпуске главного бухгалтера и в подозрении ее в хищении со счета учреждения более 16 млн рублей.
По данным полиции, в настоящее время идет доследственная проверка.
Вся информация проверяется.
Ранее стало известно, что суд приговорил совладельца группы «Сумма» и его брата к 19 и 18 годам колонии.
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