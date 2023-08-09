На рыбалке мэр города поймала 30 кг кокаина

Мэр американского города Тампа Джейн Кастор во время рыбалки выловила 30 кг кокаина, пишет Tampa Bay Times.

Женщина находилась в отпуске и плавала в Атлантике в поисках лобстеров. Тут и наткнулась на крупную партию наркотика.

Политик долгое время служила в полиции, поэтому сразу опознала находку и вызвала береговую охрану.

Стоимость находки полицейские оценили в 1 млн долларов.

После оформления полицейских протоколов мэр вновь стала ловить лобстеров. И поймала порядка 60 штук.

Ранее российские рыбаки поймали в море 160 литров виски. Вероятно, бутылки со спиртным сбросили в акваторию нелегальные перевозчики.

В сети шутят - сейчас поселок Славянка, возле которого в невод угодили бутылки, празднует необычную рыбалку.

Между тем за краснокнижного осетра сибиряк выложил более 300 тыс. рублей.