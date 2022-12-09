10 декабря
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Происшествия

Пенсионерка умерла от переохлаждения в российском городе

В Санкт-Петербурге в отношении сотрудников управляющей компании возбуждено уголовное дело по факту смерти пожилой женщины от переохлаждения, сообщается в Telegram-канале Mash на Мойке.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

73-летняя потерпевшая проживала в коммунальной квартире.

В марте сотрудники ЖКС 2 и компания «ФКС-строй» ремонтировали фасад здания. Работы должны были быть завершены к 5 августа, однако продолжаются до сих пор.

В результате ремонта оказались повреждены оконные рамы, из-за чего температура в квартирах установилась на уровне 10−11 градусов.

Вечером 3 декабря пожилая женщина почувствовала себя плохо. Бригада скорой помощи госпитализировала ее, пишет Газета.Ru. Однако потерпевшая скончалась в Мариинской больнице от переохлаждения.

Ранее самогон взял у бабушки пятиклассник и замерз насмерть у теплотрассы.

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