10 декабря
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Происшествия

Пожар в промзоне Барнаула охватил тысячу квадратных метров. Что об этом известно

Крупнейший пожар вспыхнул в цехе одного из барнаульских предприятий на пр. Космонавтов. По предварительной информации, площадь возгорания составляет около 1 тыс. кв. м. Altapress.ru рассказывает подробности произошедшего.

Пожар в промзоне Барнаула
Пожар в промзоне Барнаула
ГУ МЧС по Алтайскому краю
1
Когда начался пожар?

Сообщение о пожаре по пр. Космонавтов поступило в службу спасения в 4:50. Горело четырехэтажное здание — цех одного из барнаульских предприятий. Огонь стремительно распространялся.

2
Сколько человек борются с возгоранием?

Изначально на тушение пожара отправили 56 человек личного состава и 14 единиц техники. Но огонь был такой силы, что приняли решение наращивать группировку.

В настоящий момент с огнем борются 110 человек, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 92 человека и 26 единиц техники.

Также создали штаб тушения пожара. На место происшествия прибыл пожарный поезд.

Пожар в промзоне Барнаула
Пожар в промзоне Барнаула
ГУ МЧС по Алтайскому краю
3
Как ликвидируют огонь?

Работа по тушению идет в крайне сложных условиях из-за сильного задымления и низкой температуры окружающей среды.

Для пожарных установили отапливаемый модуль, где им предоставляют горячий чай и питание, сообщает мэрия Барнаула.

4
Что происходит сейчас?

По предварительной информации, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. Возгорание локализовано. Также стало известно, что внутри горящего здания были люди — работники цеха.

«По уточненным данным, в ходе тушения звеном газодымозащитной службы спасены три человека. Работников предприятия в средствах защиты дыхания вывели из опасной зоны», — сообщают в ведомстве.

5
Кадры с места происшествия

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