Пожар в промзоне Барнаула охватил тысячу квадратных метров. Что об этом известно

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Сколько человек борются с возгоранием?

Изначально на тушение пожара отправили 56 человек личного состава и 14 единиц техники. Но огонь был такой силы, что приняли решение наращивать группировку.

В настоящий момент с огнем борются 110 человек, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 92 человека и 26 единиц техники.

Также создали штаб тушения пожара. На место происшествия прибыл пожарный поезд.