10 декабря
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Происшествия

Приложения трех известных российских банков перестали работать (обновлено)

Приложения банков «Тинькофф», Альфа-Банк и Райффайзенбанк перестали работать. Об этом сообщают Telegram-канал «Код Дурова».

Интернет. Сеть. Программирование.
Интернет. Сеть. Программирование.
СС0

Пользователи сообщают, что в приложения этих банков невозможно войти. В то же время работают приложения Сбера и ВТБ.

В пресс-службе Альфа-банка объяснили РБК, почему произошли сбои.

«Альфа-Онлайн работает как обычно. Из-за технических работ у небольшой части клиентов может временно не получиться войти в приложение. В банке регулярно проводятся технические работы — это часть ежедневной деятельности банка», — сообщили в банке. Позднее представитель банка заявил, что проблемы устранены.

Также 9 декабря пользователи «ВК» сообщали о массовом сбое в приложении. У них не открывались сообщения и сообщества.

Обновлено 17:23

Пользователи сообщили о сбое в приложении Сбера.

Ранее серьезные сбои были у YouTube и Spotify.

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