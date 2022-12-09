Приложения трех известных российских банков перестали работать (обновлено)

Приложения банков «Тинькофф», Альфа-Банк и Райффайзенбанк перестали работать. Об этом сообщают Telegram-канал « Код Дурова ».

Пользователи сообщают, что в приложения этих банков невозможно войти. В то же время работают приложения Сбера и ВТБ.

В пресс-службе Альфа-банка объяснили РБК, почему произошли сбои.

«Альфа-Онлайн работает как обычно. Из-за технических работ у небольшой части клиентов может временно не получиться войти в приложение. В банке регулярно проводятся технические работы — это часть ежедневной деятельности банка», — сообщили в банке. Позднее представитель банка заявил, что проблемы устранены.

Также 9 декабря пользователи «ВК» сообщали о массовом сбое в приложении. У них не открывались сообщения и сообщества.

Обновлено 17:23 Пользователи сообщили о сбое в приложении Сбера.

Ранее серьезные сбои были у YouTube и Spotify.