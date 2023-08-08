9 августа
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Происшествия

Сельчанин пытался сжечь сожительницу с пятью детьми в Алтайском крае

31-летний житель Первомайского района поджег дом, в котором находилась его сожительница и пятеро детей. Все произошло 4 августа, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Пожар. Огонь.
Пожар. Огонь.
СС0.

Женщина и дети смогли своевременно покинуть горящее здание, их здоровью ничего не угрожает.

Поджигатель скрылся в неизвестном направлении сразу после преступления. Его объявили в розыск.

Однако 7 августа следователям совместно с полицией удалось задержать мужчину. Он скрывался в лесу неподалеку от села.

Злоумышленника обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц, в отношении малолетних, совершенное с особой жестокостью.

Вскоре решится вопрос о мере пресечения. Расследование и сбор доказательств продолжают.

Ранее неизвестный поджег дома двух пенсионеров в Алтайском крае.

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