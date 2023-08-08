Участковый покончил с собой после исчезновения 8-летней дочери в море

32-летний майор полиции из Севастополя в прошло году потерял дочь. По предварительным данным, он покончил с собой, сообщает MK.ru .

Восьмилетнюю дочь полицейского в середине июня 2022 года унесло в открытое море во время купания на надувном матрасе в крымском поселке Мирный.

Ее тело так и не нашли.

Отец ходил к психологу, чтобы оправиться шока и потери ребенка. На службе его поставили на учет как нуждающегося в повышенном психо-педагогическом внимании. 27 июля 2023 года полицейского сняли с учета. Посчитали, что он пришел в себя.

Однако через неделю он покончил с собой. Его тело обнаружили в служебной машине.

Ранее при сильном течении алтайской реки утонул 13-летний мальчик.