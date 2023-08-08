Тяжелый бомбардировщик с черной икрой и соболиными мехами рухнул в бездну океана. Как это было

Арктика — крайне опасное и неприветливое место. Сейчас регион относительно пригоден для жизни.

Но многие предыдущие события имеют налет трагичности. Возьмем для примера рейс бомбардировщика-призрака ДБ-А.

Самолет

Название тяжелого бомбардировщика ДБ-А, который начали создавать в 1935 году, расшифровывалось просто: «Дальний бомбардировщик — Академия».

Конструкторское бюро разработало новую машину, пишет mail.ru.

Философия

Философия ДБ-А — взять стремительно устаревающий бомбардировщик ТБ-3 и на его основе создать самолет с учетом всех новинок авиастроения.

Рекорды

ДБ-А ставил новые рекорды. Так, в ноябре 1936 года он первым поднял 10-тонный груз на семикилометровую высоту. Потом установил рекорд средней скорости на маршруте длиной 2 тыс. км.

Герой газет

Самолетом заинтересовался летчик Сигизмунд Леваневский. Он был известен тем, что вывез с Чукотки потерпевшего там крушение американского летчика Джеймса Маттерна. И стал героем американских печатных изданий.

Трансполярный перелет

У советского летчика появилась идея совершить первый трансполярный перелет из СССР в США. Для ее реализации хорошо подходил туполевский АНТ-25. но сразу после взлета что-то пошло не так. И уже вернувшись на аэродром вылета, авиаторы выяснили, что поломок не было. Тем не менее, раздосадованный летчик обвинил Туполева в присутствии Сталина во вредительстве.

Чкалов

А потом был перелет в США Валерия Чкалова через Северный полюс именно на этом самолете. Леваневскому уже не светили лавры. Да и Чкалов в США собирал стадионы после этого перелета. Плюс ко всему — скандальное заявление Сталину о вредительстве.

Груз на борту

Но идея совершить перелет в США не оставляла Леваневского. Тогда было решено полететь туда на бомбардировщике с мирным грузом, подарком для Рузвельта.

На борт загрузили советскую валюту — черную икру, соболиные меха. Шел август 1937 года. Экипаж боевой машины поднял машину в воздух и взял курс на США. ДБ-А достиг Северного полюса и пропал с радаров.

Поиски

Экипаж Леваневского искали долго и активно. Тщетно. Судя по всему, ДБ-А упал в океан и исчез там навсегда.

Море. Волны. СС0

Выполняя иммельман, сорвался в штопор

В 2008 году altapress.ru опубликовал авторский материал о поисковом отряде и летчике, погибшем в тайге при перегоне самолета. Летчик Виктор Великохатько погиб в 1940 году в приморской тайге. В районе Шкотово произошла катастрофа самолета И-15бис, пилотируемого лейтенантом Великохатько. После выполнения высотного задания на высоте 9000 метров, летчик, снизившись до высоты 1500 метров, приступил к выполнению пилотажа в зоне. Выполняя иммельман, сорвался в штопор. При выводе из штопора самолет ударился о склон сопки и сгорел.

Уже в начале 2000 ребята из "АвиаПоиска" обнаружили останки летчика. А потом авиаполк Николаевки Приморского края вышел на торжественное построение.

Все офицеры в парадной форме.

На табуретки, крытые российским флагом, установили гроб. Офицерская фуражка – сверху. Внутри – останки выпускника 1939 года Ейского военно-морского летного училища. Рядом с офицерами – отряд "АвиаПоиск".

Троекратный залп. Все.

Ленд-лиз

Есть места в России, где лежат погибшие летчики во время Великой отечественной войны. Авиакатастрофы произошли в Красноярской тайге, на Севере. Это те географические места, через которые проходила перегонная трасса Аляска-Сибирь.

В те далекие военные годы советские летчики перегоняли американские самолеты по ленд-лизовским поставкам.

Пробелов в истории авиации много. Но эти "пробелы" все же пытаются восстановить поисковики. Так, в Красноярске старшеклассники из школы №117 занимались поиском мест авиакатастроф и установлением личностей погибших. На голом энтузиазме.

Между тем в 2022 году представители Русского географического общества (РГО) сообщили о планах продолжить исследования мест катастроф на смертельно опасном воздушном пути «Аляска — Сибирь».

«Алсиб» — авиакоридор, который соединял Советский Союз и США во время Второй мировой войны.

Он использовался для поставок истребителей и бомбардировщиков от западных союзников по договору ленд-лиза.

Небожители

А летчики… Летчики не погибают. Они просто улетают и не возвращаются. Но становятся небожителями.