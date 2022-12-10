Самый большой каток в Алтайском крае откроется 10 декабря в Барнауле

Ледовый каток «Клевченя» откроют 10 декабря в 18:00, передали в паблике « Ледовый каток „Клевченя“ Барнаул ».

В «Клевчени» для желающих покататься работает гардероб, прокат коньков, их заточка, кафе, кофейный автомат, играет музыка и есть искусственное освещение.

На каток приходить можно только по расписанию. Сейчас там продолжают заниматься конькобежцы.

Режим работы массового катания следующий:

пн: выходной;

вт: 18:00 — 21:00;

ср: 18:00 — 21:00;

чт: выходной;

пт: 18:00 — 21:00;

сб: 18:00 — 21:00;

вс: 15:00 — 21:00.

По субботам и воскресеньям режим работы может измениться из-за соревнований.